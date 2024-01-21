CHP’li başkandan işçiye ayrımcılık

Mudanya'da 2014 yılından bu yana belediye başkanlığı yapan ve söz verdiği onlarca projeyi hayata geçiremeyen CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 555 personelin bulunduğu belediyede "zam müjdesi" verdi. Türkyılmaz, sosyal medya hesabından "belediyenin kadrolu işçilerine yüzde 100 zam yapıldığı" müjdesini verirken, belediyede çalışan kadrolu işçi sayısının sadece 65 olduğu, belediye şirketi MUDBEL üzerinden sözleşmeli çalıştırılan 490 personelin ise sadece yüzde 39.6 zam aldığı öğrenildi.Mudanya Belediyesi Memleket Partili Meclis üyesi Mehmet Er, "Lafa gelince emekten, halktan bahseden Türkyılmaz yine algıya başvurdu. Belediye Personel A.Ş üzerinden çalışan 490 işçiye 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.6 ve ilave olarak +2 yani yüzde 39.6 oranında zam yapıldı. Bu da en düşük işçinin maaşının yaklaşık 22 bin TL olması demek. Hani nerede 35 bin TL? Sıra icraata gelince algı siyasetine soyunuyorlar" dedi.