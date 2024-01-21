Kulp’ta hutbe tartışması mahkemelik oldu

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Kaymakamı Burak Akeller, önceki gün cuma namazı için Kubbe Camii'ne gitti. Ancak iddiaya göre imam Mahsum Koçağa, Diyanet'in hutbesinde yer alan terör saldırıları ile ilgili bölüm ve "şehitlere rahmet" duasını okumadı. Bunun üzerine kaymakam, imamı hutbeyi doğru okuması yönünde uyardı. Ancak imam, uyarıyı dinlemedi. Bunun üzerine kaymakam, namazın bitiminde imamı, hutbeyi okuduğu mikrofonu göstererek sert bir şekilde uyardı. Darp edildiği iddiasıyla rapor alan imam ise kaymakamdan şikâyetçi oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Yerlikaya, "İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır" dedi.