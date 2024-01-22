AK Partili kadınlar rekor kırdı

Türkiye'nin en büyük kadın hareketi olan AK Parti'ye üye kadın sayısı da rekor kırdı. 5 milyon 527 bin 175 kadın üyeye sahip partide son 6 ayda Kadın Kolları Teşkilatı 132 bin 502 yeni üye kaydı yaptıBu kapsamda ilk sırayı başkent Ankara alırken onu Siirt, Mardin, Gaziantep ve Kilis takip etti.Üyelerinin yüzde 49,45'ini kadınlardan oluşturan AK Parti'nin 5 milyon 527 bin 175 kadın üyesi bulunuyor.AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği 'kapı kapı gezin, gönüllere girin' talimatını en başarılı şekilde yerine getiren kadın kolları teşkilatı, seçimin sandıktan önce sahada kazanıldığını, sahada kazanmanın yolunun ise seçimi önce gönüllerde kazanma olduğunu üye sayıları ile de tescil ediyor.AK Parti, bir kadın hareketidir' diyen AK Parti kadın kolları, Türkiye'nin her mahallesine ayak izini bırakıyor, teşkilatı büyütmeye devam ediyor. Yeni üye sayısında ilk 5 il sıralandı. Birinciliği başkent Ankara kadın teşkilatı aldı. Ankara'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi ve kadın kollarının öncüsü Emine Erdoğan'ın memleketi olan Siirt takip etti.