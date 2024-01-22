Alper ağabey bize örnek oldu

Türkiye'nin uzay yolculuğunu gururla takip ettiği Alper Gezeravcı, özellikle çocuk ve gençleri çok heyecanlandırdı.ODTÜ'de Fizik okuyan Halil Bakar, "Uzaya küçüklükten beri çok merakım var. Hatta astrofizikçi olmayı çok istiyorum. Üniversite sınavına hazırlanırken ders aralarında motive olmak için roket fırlatma videolarını izliyordum. Şimdi de ülkemizden birinin uzaya çıkışını izledik. Bu ülkemiz için çok kıymetli. İleride bu alanda çalışmayı çok isterim.Alper Gezeravcı Türk gencine çok büyük bir örnek oldu. Türkiye'nin ileride kendi roketini, kendi fırlatma rampasını kullanarak uzaya göndereceğine inanıyorum. Arkadan çok büyük bir dip dalga geliyor" dedi.OSTİM Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuyan 18 yaşındaki Ahmet Umut Oğurlu, "Bir Türk'ün uzaya çıkacağını öğrendiğimde çok heyecanlanmıştım. Bu alanla ilgili pek bilgim yoktu önceden.Ama Alper Gezeravcı'yı gördükten sonra merak etmeye başladım. Ben de ileride bu alanda çalışmalara katılmak isterim. Türkiye'nin bu alanda daha da gelişeceğini düşünüyorum. Böyle ilkler her geçen gün bizlere ilham olmaya devam ediyor" diyerek duygularını anlattı.Uzaya büyük merakı olan 7 yaşındaki Ayşe Neva Keskin ise uzaya olan merakından dolayı anne babasının yaptığı astronot şapkasıyla "Ben astronot olmayı çok istiyorum. O yüzden astronot şapkası yaptık. Alper ağabey uzaya çıktı, ben de çıkabilirim. Büyüyünce uzaya gidip uzay polisi olacağım ve uzaydaki kötü insanları yakalayacağım" diye konuştu.İLK Türk astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan organizasyonda Köprü'ye bayrağın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Gezeravcı'nın misyonda kullandığı görev armasının flamaları da asıldı