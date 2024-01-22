CHP’li başkan ‘ihanete uğradım’ diyerek istifa etti

Artvin'deŞavşat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyuran Acar, gerekçe olarak ilçe örgütünü gösterdi. "Çalışmaları yürütürken ne yazık ki kendi partimin de ihanetine uğradım" diyen Acar, hem şu anki CHP ilçe örgütü, hem de bir önceki ilçe örgütü tarafından siyasi linçe uğradığını belirtti. Acar, "Bir önceki ilçe örgütü beni yalnız bırakmakla kalmadı, defalarca genel merkeze şikayet ederek beni istifaya zorladılar. Üzerime çeşitli siyasi ve toplumsal baskılar kurdular" dedi. Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi 23 Aralık'ta Şavşat ilçesinde aday belirlemek için yapılan ön seçimde Hakan Gazioğlu, 114 oy alarak CHP Şavşat adayı olmuştu.