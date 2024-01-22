Küfürbaz Lütfü Türkkan’dan yeni edepsizlik!

KÜFÜRLER SAVURDU:

"Veledi zina, bu hesaptan sağa sola laf yetiştirmekten milletin anana avradına küfür etmesinden hoşnut oluyorsun." Vatandaş bu ağır küfür ve hakaret karşısında "Senden ala veled-i zina mı olur lütfü!" diye yazınca, Türkkan yine küfür etti, şunu yazdı:

"Bak nasıl hoşuna gidiyor milletin küfür etmesi. Herkes sana küfür etsin diye ona böyle laf yetiştiriyorsun işte görüyorum o küfürde seni rahatlatıyor p*ç."

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