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Giriş Tarihi: 22.1.2024 12:43 Son Güncelleme: 22.1.2024 13:02

Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan yeni edepsizlik!

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, yine ve yeni bir küfür vakası ile yeniden gündem oldu. Türkkan, sosyal medya hesabında bir kullanıcıya “P.ç! Veledi zina! Utanmaz” gibi ağır kelimeler kullandı.

ABBAS ÇAKAR
Küfürbaz Lütfü Türkkan’dan yeni edepsizlik!

Sosyal medyayı hesabını aktif kullanan ve daha öncede kendisine yorum yapanlara ağır kelimeler sarf eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kendisinin yapmış olduğu bir paylaşımın altına bir kullanıcı tarafından yapılan hatırlatmayı görünce öfkelendi. Haydar Battal isimli hesap sahibi tarafından "Şehit bacısına küfredip hala konuşuyor musun?" şeklinde yapılan paylaşımız görünce ağza alınmayacak kelimelerle karşılık verdi.

KÜFÜRLER SAVURDU:

"Veledi zina, bu hesaptan sağa sola laf yetiştirmekten milletin anana avradına küfür etmesinden hoşnut oluyorsun." Vatandaş bu ağır küfür ve hakaret karşısında "Senden ala veled-i zina mı olur lütfü!" diye yazınca, Türkkan yine küfür etti, şunu yazdı:

"Bak nasıl hoşuna gidiyor milletin küfür etmesi. Herkes sana küfür etsin diye ona böyle laf yetiştiriyorsun işte görüyorum o küfürde seni rahatlatıyor p*ç."

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Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan yeni edepsizlik!
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