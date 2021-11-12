Şehidin kardeşi Orhan Gümren SABAH’a konuştu: Lütfü Türkkan, Meral Akşener’e değil benim bacıma küfretti...

Bingöl'de şehit yakını Tahir Gürmen'e küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler dinmiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı(TÜGŞAV) üyesi şehit yakını ve gaziler TBMM önündeki Milli Egemenlik Parkı'nda Türkan'ı protesto ederek, isitfaya ve özür dilemeye çağırdı.

SABAH'a konuşan Şehit Gümren'in kardeşi Orhan Gümren, "Türkkan Meral Akşener'e değil benim bacıma küfretti. Ondan değil bizden özür dilemeli ve vekillikten istifa etmelidir" dedi.

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"BENİM PARAMLA MAAŞ ALMASIN"

Şehit İsa Gümren'in kardeşi Orhan Gümren, Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesini talep ettiklerini ve şikayette bulunduklarını belirterek, " Bu küfür sadece benim bacıma, abime değil tüm şehitlere ve tüm Türkiye'ye edildi. Küfür ettiler, yetmedi iftira attılar. Bizim yerimiz yurdumuz belli, provakasyon dediler, orada oturmuyor dediler. Yalan söylenir ama bu kadar kuyruklu yalan görmedim ben. Söyledikleri sözler bizleri derinden yaraladı. Yaptıkları terbiyesizliği kabullenip doğru düzgün özür dileyecekleri yerde art arda yaptıkları açıklamalarla bizi daha da üzüyorlar. Her vatandaşın siyasi partileri yargılama hakkı vardır. O benim verdiğim vergiyle para almayı biliyorsa, benim oyumla milletvekili olmayı biliyorsa bu tür eleştirilere açık olması gerekiyor. Eğer açık değilse vekillik yapmasın. Benim paramla maaş almasın. Allah razı olsun başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere tüm Türkiye bizlere sahip çıktı" diye konuştu.

"KÜFRÜ BİZE ETTİ ÖZRÜ AKŞENER'DEN DİLEDİ"

Gümren sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abim tepki vermiş olabilir, polis almış abimi götürüyor. Lütfü Türkkan gelip kolunu boynuna sararak direktmen bacıma küfrediyor. Bunda iyi niyet var mı? Bir de utanmadan yalan söylüyor. Bir gün sonra yalandan özür diliyor. Özrünün uslübuna bakın: "Meral Akşener bir bayan diyerek kendi parti arkadaşlarından özür diliyor. Sen kime hakaret ettin? Bana, abime ve bacıma hakaret ettin. O bir bayana saygım sonsuz, biz ailemizden bunu gördük ama sen kalkıp da benim bacı küfrediyorsunuz. Siz bir parti baykanı bununla alakalı hiçbir şey söylemiyor, erdemlilik göstermiş özür dilemiş diyor. Bizden özür dilemedi ki"

"SOYADINI DA DEĞİŞTİRSİN"

TÜGŞAV Başkanı Gazi Aylar, Türkkan'ın önce soyadını değiştirmesini ardından da vekillikten istifa etmesini talep ettiklerini söyledi. "Kandil ve Pensilvanya'yı ipotek ettirenler aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmadıkça çıldırmışlardır ve şehit ailelerine küfür edecek kadar alçalmışlardır. Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur şerefsizliktir düşman dilidir. Bu kansızlık ahlaksızlık hepimizin yüreğini dağlamıştır. TÜGŞAV yönetimi olarak bu çirkin eylemi şiddetle kınıyor ve bu iğrenç saldırıyı lanetliyoruz. Türkkan'ın TBMM'nin üyesi olması utanç vericidir. Grup başkanvekilliğinden istifa etmesi yetmez, önce Türkkan olan soyadını değiştirmeli ve sonra da milletvekilliğinden geciktirmeksizin istifa etmelidir" şeklinde konuştu.

SOKAKLARDA BROŞÜR DAĞITILACAK

Gazi Aylar, Türkkan istifa edene dek Ankara sokaklarında bastırdıkları broşürleri dağıtacaklarını ve protestolara aralıksız devam edeceklerini bildirdi. Bastırılan broşürde: "Ha Karayılan ha Lütfü Türkkan. Milletin meclisinde şehit ailelerine küfür eden, PKK'ya sırtını yaslayan vekil istemiyoruz. Ha PKK'nın sıktığı kurşun, ha Lütfü Türkkan'ın ettiği küfür" ifadeleri kullanıldı.

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