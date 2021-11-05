İYİ Parti'den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti | Video

Bingöl'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Burası Kürdistan' skandalı nedeniyle vatandaşlardan tepki geldi. Bir vatandaş Akşener'e tepkisini dile getirirken İYİ Partili Lütfü Türkkan yeni bir skandala daha imza attı. Türkkan, vatandaşın boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Şehit yakını olduğunu belirten Bingöllü vatandaş o anlarda 'Türkkan bana bacını... diyerek küfür etti' dedi.