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Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:22 Son Güncelleme: 11.11.2021 16:33

Son dakika: Küfürbaz Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Küfürbaz Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Son dakika haberine göre, şehit ağabeyine, 'Senin bacını ...' şeklinde küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan için harekete geçildi. Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak katıldığı Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyinin çenesini sıkıp, kulağına ahlaksızca küfür ettikten sonra tekme atan Lütfü Türkkan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Türkiye'nin 81 ilinde şehit yakınları ve gazi dernekleri tarafından suç duyurusunda bulunulan Türkkan için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Bürosu, 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından fezleke hazırladı.

Fezlekede Türkkan'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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Son dakika: Küfürbaz Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi
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