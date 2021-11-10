Lütfü Türkkan talimat mı aldı? Dikkat çeken sözler: Sanki kulağına o küfrü etmek için gidiyor...

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, partisinin Bingöl ziyaretinde kendilerini HDP ile işbirliği yapmakla eleştiren şehit ağabeyine ahlaksızca küfür etti. Görüntülerde Türkkan'ı eleştiren şehit ağabeyi Tahir Gümren'i polisler tarafından uzaklaştırıldığı, Türkkan'ın ise hınçla ve öfkeyle Gümren'in yanına gittiği görülmüştü. Türkkan'ın, kolunun altına alarak kafasını bastırdığı şehit ağabeyinin kulağına 'Senin bacını... ' şeklinde küfür edip tekme atması da kameralara yansımıştı. Türkkan'ın bu öfkeli tutumuna dikkat çeken deneyimli gazeteci Hulki Cevizoğlu, Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın bir talimat dahlinde 'had bildirme' şeklinde bir anlayış ile gerçeklemiş olabileceğine işaret etti. Cevizoğlu'nun çıkışını değerlendiren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Lütfü Türkkan'a böyle bir talimat ve telkinde bulunulmuş olması ihtimal dahlindedir." derken, AK Parti Grup Başkanvekili M.Emin Akbaşoğlu da, Türkkan'ın hınçla, hedefe kilitlenerek, bilinçli bir şekilde şehit ağabeyinin yanına gittiğini, talimat ihtimalin de muhtemel olduğunu söyledi.

İYİ Parti Lütfü Türkkan'ı neden ihraç etmedi? Türkkan'a 'Bu adama haddini bildir' talimatı mı verildi? | Video

LÜTFÜ TÜRKKAN PARTİ İÇİNDEN TALİMAT MI ALDI?

Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Hulki Cevizoğlu Türkkan'ın Akşener'den talimat alabilmiş olabileceğini ima etti. Cevizoğlu, olayın videosu döndüğü sırada şehit yakınının zaten polis tarafından uzaklaştırıldığını; o sırada da Türkkan'ın arkadan koşarak geldiğini hatırlattı.

Sözlerine, "Birisi ona talimat mı verdi?" diyerek devam eden Cevizoğlu, "Verdiyse bunu Lütfü Bey söyleyebilir mi? Belki de söyleyemeyeceği birisi, 'ben yandım başkası yanmasın' diye. Kendisine talimat verildiyse koş adama haddini bildir biçimde. O makam kendisinden yüksekse onu söylemez belki. Onu söylemediği için de partiden ihraç edilmiyor, disiplin kuruluna verilmiyor olabilir belki. Şimdi ben Türkkan'ın yerinde olsam 'Bana birisi söyledi ben de boş bulundum gittim' derdim." ifadelerini kullandı.