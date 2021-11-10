Lütfü Türkkan talimat mı aldı? Dikkat çeken sözler: Sanki kulağına o küfrü etmek için gidiyor...

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, partisinin Bingöl ziyaretinde kendilerini HDP ile işbirliği yapmakla eleştiren şehit ağabeyine ahlaksızca küfür etti. Görüntülerde Türkkan'ı eleştiren şehit ağabeyi Tahir Gümren'i polisler tarafından uzaklaştırıldığı, Türkkan'ın ise hınçla ve öfkeyle Gümren'in yanına gittiği görülmüştü. Türkkan'ın, kolunun altına alarak kafasını bastırdığı şehit ağabeyinin kulağına 'Senin bacını... ' şeklinde küfür edip tekme atması da kameralara yansımıştı. Türkkan'ın bu öfkeli tutumuna dikkat çeken deneyimli gazeteci Hulki Cevizoğlu, Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın bir talimat dahlinde 'had bildirme' şeklinde bir anlayış ile gerçeklemiş olabileceğine işaret etti. Cevizoğlu'nun çıkışını değerlendiren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Lütfü Türkkan'a böyle bir talimat ve telkinde bulunulmuş olması ihtimal dahlindedir." derken, AK Parti Grup Başkanvekili M.Emin Akbaşoğlu da, Türkkan'ın hınçla, hedefe kilitlenerek, bilinçli bir şekilde şehit ağabeyinin yanına gittiğini, talimat ihtimalin de muhtemel olduğunu söyledi.
İYİ Parti Lütfü Türkkan'ı neden ihraç etmedi? Türkkan'a 'Bu adama haddini bildir' talimatı mı verildi? | Video
LÜTFÜ TÜRKKAN PARTİ İÇİNDEN TALİMAT MI ALDI?
Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Hulki Cevizoğlu Türkkan'ın Akşener'den talimat alabilmiş olabileceğini ima etti. Cevizoğlu, olayın videosu döndüğü sırada şehit yakınının zaten polis tarafından uzaklaştırıldığını; o sırada da Türkkan'ın arkadan koşarak geldiğini hatırlattı.
Sözlerine, "Birisi ona talimat mı verdi?" diyerek devam eden Cevizoğlu, "Verdiyse bunu Lütfü Bey söyleyebilir mi? Belki de söyleyemeyeceği birisi, 'ben yandım başkası yanmasın' diye. Kendisine talimat verildiyse koş adama haddini bildir biçimde. O makam kendisinden yüksekse onu söylemez belki. Onu söylemediği için de partiden ihraç edilmiyor, disiplin kuruluna verilmiyor olabilir belki. Şimdi ben Türkkan'ın yerinde olsam 'Bana birisi söyledi ben de boş bulundum gittim' derdim." ifadelerini kullandı.
MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ERKAN AKÇAY: İHTİMAL DAHLİNDEDİR
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, Lütfü Türkkan'ın ahlaksızlığının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Akçay, Hulki Cevizoğlu'nun dikkat çektiği, 'talimat' konusuna da değindi, "Böyle bir şeyin Lütfü Türkkan'a parti içinden söylenmiş olması ihtimal dahlindedir." dedi.
"GELDİKLERİ NOKTADA MİLLETLE KAVGALI HALE DÜŞTÜLER"
Konuyu Akşener'in dünkü grup konuşmasına getiren Akçay, "Akşener'in özrü kabahatinden büyüktür. Lütfü Türkkan'ı savunacağım derken küfür içeren ifadeler kullanmış, hakaretler savurmuştur. Şehit yakınlarına en küçük saygılarının dahi kalmadığını görüyoruz. Geldikleri noktada milletle kavgalı hale düştüler." ifadelerini kullandı.
AKBAŞOĞLU: LÜTFÜ TÜRKKAN PROVOKATÖRDÜR
Sabah.com.tr'ye konuşan bir başka isim AK Pari Grup Başkanvekili M.Emin Akbaşoğlu oldu. Akbaşoğlu, Akşener ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın şehit ağabeyini 'provokatör' olarak nitelendirmesine ateş püskürdü. Akbaşoğlu, "Polisler uzaklaştırırken hızlıca gidip şehit ağabeyinin çenesini sıkıp, kulaına galiz küfür eden Lütfü Türkkan'dır. Dolayısıyla ortada bir provokatör var ise o da Lütfü Türkkan'dır. CHP de o provokatörün ortağıdır." dedi.
"SANKİ KULAĞINA KÜFÜR ETMEK İÇİN ORAYA GİDİYOR"
Akbaşoğlu da Türkkan'ın öfkeli görüntülerine dikkat çekti, olayın anlık gelişmediğini vurguladı.
Akbaşoğlu, "Bu olay bir kere hiçbir şekilde savunulamaz. Şehit ağabeyi olduğunu ifade eden bir kişi geliyor, küfür etmeden 'Siz HDP ile işbirliği yapıyorsunuz' diyor. Hakaret de etmiyor. Görüntülere bakın. Polisler hemen uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu sırada Lütü Türkkan, büyük bir hınç ile, öfke ile ama bilinçli bir şekilde hızlıca şehit ağabeyinin yanına gidiyor. Kulağına eğilip şehidin bacısına küfür ediyor. Türkkan, sanki kulağına o küfrü söylemek için gidiyor." dedi.
Hulki Cevizoğlu'nun 'talimat' iddiasını da değerlendiren Akbaşoğlu, "Muhtemel mi? Muhtemel..." şeklinde konuştu.
NE OLMUŞTU?
Lütfü Türkkan, İYİ Parti'nin Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyi Tahir Gümren'in çenesini sıkmış, kulağına eğilip, 'Senin bacını s...' şeklinde ahlaksızca küfür etmişti. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın ardından 81 ilde Türkkan için suç duyurusunda bulunulmuş, birçok ilde de protesto gösterileri düzenlenmişti. Türkkan, istifaya davet edilirken, İYİ Parti'ye de ihraç çağrısı yapılmıştı. Türkkan, Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılırken, herhangi bir disiplin süreci yürütülmemiş, makamını bırakması yeterli görülmüştü. İYİ Parti kanadı, şehit ailesini provokasyon ile suçlayarak Türkkan'a sahip çıkmıştı.
İYİ Parti'den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti | Video