İYİ Parti Lütfü Türkkan'ı neden ihraç etmedi? Türkkan'a 'Bu adama haddini bildir' talimatı mı verildi? | Video

İYİ Parti'de küfür skandalı büyüyerek devam ediyor. İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfrederek toplumda infiale yol açarken, herkes İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nasıl bir tavır takınacağını merak etmişti. Türkkan'ın skandal olayı hala sıcaklığını korurken, Akşener de vekilinden aşağı kalmadı ve partinin grup toplantısında şehit yakınına 'Yavşak' diyerek ikinci bir skandala imza attı. Akşener'in bu çıkışı tepkiyle karşılanırken, Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Türkkan'a talimatın Akşener'den gelmiş olabileceğini ima etti ve "Bakın polis götürüyor. Lütfü Türkkan hızlıca gidiyor. Olay bitmiş zaten, polis götürüyor. Birisi ona talimat mı verdi? Verdiyse bunu Lütfü Bey söyleyebilir mi? Belki de söyleyemeyeceği birisi, ‘Ben yandım başkası yanmasın’ diye. Kendisine talimat verildiyse 'koş adama haddini bildir biçimde' o makam kendisinden yüksekse onu söylemez belki." dedi.