Türkiye’nin ayıpladığı skandalda ikinci rezalet: Meral Akşener küfürde vekilini geçti





YALAN ÜSTÜNE YALAN

İYİ Parti lideri Akşener, konuşmasında Bingöl gezisinde kendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade ederek kürsüde o notu okudu. Akşener, korucuların özlük hakları ile ilgili notu kendisine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in verdiğini söyledi. Akşener'in bu açıklaması üzerine Twitter hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha. Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, televizyonda boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız?" ifadelerini kullandı.

Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video



ÖZÜR DİLEYECEKLERINE İFTİRAYA DEVAM EDİYORLAR

Tahir Gümren, İYİ Parti lideri Akşener'in provokasyon yaptığını iddia edip "Yavşak" diyerek küfretmesine tepki gösterdi. AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, Gümren ile görüşerek paylaşımlarını sorduğunu açıkladı. Sağlar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şehit abisi Tahir Gümren ile görüştüm. Bana aktardığını size iletiyorum" diyerek Gümren'in sözlerine yer verdi: "Benim adımla bir Twitter adresi açılmış. Bu adresin varlığını bile