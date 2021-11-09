Meral Akşener küfürbaz Lütfü Türkkan’a sahip çıktı! Şehit ağabeyini hedef aldı: Planlı bir provokasyon

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener'in Bingöl'e gerçekleştirdiği ziyarette heyette yer alan Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kendilerine sitemde bulunan bir şehit ağabeyini önce kolunun altına aldı, sonra ise, 'Bacını s...' şeklinde küfür ederek tekme attı.

Şehit ağabeyi duruma tepki gösterirken, polisler tarafından uzaklaştırıldı. Türkkan, Twitter paylaşımında görüntülerde küfür etmediğini, provokasyon olduğunu iddia etti. Sonra ise küfür ettiğini kabul etti, ancak yalnızca Akşener ve partisinden özür diledi.

Şehit ağabeyi ve STK'lar Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Tepkiler çığ gibi büyürken, İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmesi çağrıları yapıldı.

İYİ Parti ise Türkkan'ın yalnızca Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmesini istedi. Türkkan, makamını Erhan Usta'ya bıraktı. Şehit ailesini alçakça hedef alan Türkkan Gazi Meclis'ten maaş alarak vekillik yapmaya devam edecek.

İYİ Parti'den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti | Video