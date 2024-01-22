Türk astronot olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ilk bağlantıyı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptı. ISS'de Ay Yıldızlı Türk bayrağını dalgalandıran Gezeravcı, "Bu önemli ve anlamlı görevde ülkemi temsil etmemin ve bayrağımızı ISS'de taşımanın gururunu yaşıyorum. Yıllarca uzayın başka milletlere ait olan bir rüya olarak kabul edip, nice türk gencine ve nesillerimize bu hayali gerçek haline getirip hediye ettiniz. Bunun için size minnettarım Sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

Uzaydan ilk bağlantı Başkan Erdoğan ile! Alper Gezeravcı: "Size minnettarım!" | Video

"YOLCULUĞUN EN RİSKLİ KISMI..."

Başkan Erdoğan "Orada bulunmandan bizler de kıvanç duyuyoruz. ISS'de görevinin hangi aşamasındasın?" sorusunu yanıtlayan Gezeravcı, "Öncelikle yer çekimsiz ortamda bulunmak koc farklı bir deneyim. 8 aylık eğitimin ardından ISS'ye ulaşır ulaşmaz çalışmalara başladım. Deney düzeneklerimizi dragon kapsülünden ISS'deki bölgelere taşıdık. Deneylerimize başladım. Buradaki ortamın dünyadan en önemli farkı yer çekimi yokluğu diyebilirim. Havada bir kuş misali özgürce hareket edebiliyoruz. Bu ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım. Yolculuğun ilk kısmının amacı alt atmosfer bölümünü aşarak uzaya ulaşmaktı. Yolculuğun en riskli kısmı buydu. Ardından 200 km'lik yörüngede dünya etrafında tur atarak istasyonun bulunduğu yörüngeye ulaştık ve ISS'ye kenetlendik. Dünya yörüngesindeki turumuz 36 saat sürdü. Her aşamada birbirimize desteğimiz tamdı. Anormalliklere karşı hazırlıklıydık. Planladığımız şekilde ISS'ye ulaştık" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın "Şu an dünyadan yaklaşık 400 km uzaklıkta yer çekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor?" sorusunu da yanıtlayan Alper Gezeravcı, şu açıklamaları yaptı: ISS'teki ortam dünyadan ayıran yer çekiminin olmayışı. Vücudumuzda ilk andan itibaren bazı belirgin değişiklikleri hissetmeye başladık. Dolaşım, kas ve iskelet sistemindeki değişiklikleri gözlemliyorum. Vücudumda dağılması gereken sıvılar başta kan üst kısmımda birikiyor. Yüz çehrem bu nedenle dünyaya göre daha şişkin görünüyor. Bazı bağışıklık sistemi değişiklikleri oluşabiliyor. Çok şükür ben de bunlara ilişkin bir emare yok.