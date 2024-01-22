Uzaydan ilk bağlantı Başkan Erdoğan ile! Alper Gezeravcı: "Size minnettarım!" | Video

Türk astronot olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk bağlantıyı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptı.