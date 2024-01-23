CHP’de parti içi çatışma büyüyor! Yerel seçim için hazırlanan yeni senaryo...

CHP'DE GRUPLAŞMALAR, HİZİPLER VAR

Yeni yönetim kadroları kendi sistematiğini oturtamadı. Milletvekilleri ve teşkilatlar kısmında hala Kılıçdaroğlu'nun etkisi var. Her ne kadar organize bir teşkilatlanma olmasalar da kendi içlerinde direnç gösteriyorlar. CHP yönetimi, şu an teşkilatlara, belediyelere hakim değil. Gruplaşmalar, hizipler var. Bu sebepten dolayı Özel'in yerine getirmediği ön seçim sözü büyük bir rahatsızlık oluşturuyor. Ancak seçmende oy verme davranışını çok etkilemeyecek bir durum. Çünkü dediğimiz gibi CHP seçmeni yerel seçimlerde ideolojik kaygılarla hareket ediyor.

BAŞARISIZ İSİMLERDE ISRAR

Hatay'da İnsanların aklıyla alay eder gibi bir ismi aday gösterdiler. Özgür Özel tarihi bir karar vereceğiz dedi ama Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. Yok yerelden çok oy alıyor. Yok bölgede sevilen bir isim. Biliyoruz ki Lütfü Savaş Hatay'ın önde gelen isimlerinden biri. CHP, kendi alternatifini üretmediği için bu isme muhtaç kaldı. CHP'nin karalama mekanizmasında şöyle bir etken var. Suçu sürekli başkalarına atarak kendi suçunu gizliyor. Lütfü Savaş'ı aday göstererek; Suç bizde değil karşı tarafta diyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hatay, CHP'de olmasına rağmen, özellikle ikinci turda Erdoğan büyük bir oranda oy aldı. Yerel seçimde de AK Parti karşılığını göreceğiz.