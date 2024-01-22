CHP’de rant kavgası! İşte aday kaosunun perde arkası… Seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç

Türkiye yerel seçime gidiyor. AK Parti ve MHP başta büyükşehirler olmak üzere adaylarını büyük oranda belirledi. Ana muhalefet partisinde kazanılması garanti görülen birçok il ve ilçe dahil adaylar belirlenemedi.
Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, bilindiği üzere teşkilata 'ön seçim' sözü vermişti. Ancak bu sözünü tutamadı. Aday belirleme sürecinin henüz tamamlanamamasının nedeni sadece bu değil. Muhalif gazetecilerin de sık sık eleştirdiği, parti içinde 'Benim adamım olsun' krizinin yaşadığı iddia ediliyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir eş başkan saikiyle hareket etmesi, sadece İstanbul değil, birçok ilde aday dayatması yaptığı da konuşulan diğer bir iddia.
Yaklaşan yerel seçimleri ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası krizlerin ve kaosların eksik olmadığı ana muhalefet partisini, OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ile konuştuk.
CHP, BİRÇOK İL VE İLÇEDE ADAY BELİRLEYEMEDİ… 'BENİM ADAMIM OLSUN' KAVGASI
Bu iddiaların temelinde CHP'lilerin kendilerinin ifade ettiği kamuoyunda konuştukları tartıştıkları bir rant kavgası var. Bu rantı kim yiyecek ve kimin adamı buralara gelecek temel mesele bu. Temel tartışma ve uzlaşmazlık meselesi bu. Diğer taraftan da CHP'nin lideri kim? Bu tartışılıyor. Ortada bir lider yok, Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile seçilmiş bir Özgür Özel var ve Özel partisine hakim bir isim değil. Partiye hakim olma mücadelesi de vermeye çalışıyor. Ben sürecin oldukça sıkıntılı geçeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan da kendileri bir süre önce AK Parti adaylarını açıklayamıyor diyorlardı. Şu an biz birçok il ve ilçede CHP'nin adayları kimler bilemiyoruz. Böyle bir durum var. Önümüzdeki günlerde umarım seçimden önce adaylarını açıklarlar.
CHP SEÇMENİ, DEM İŞ BİRLİĞİNE NE DİYOR?
CHP'de bir değişim yok. CHP'nin tamamen HDP'leştiği bir süreç var. Ancak Türkiye'nin kurucusu olduğunu iddia eden parti bölücü parti ile iş birliği yapar duruma geldi. Yaptığımız son araştırmalara göre DEM iş birliği neticesinde CHP'lilerin yüzde 15'i geçmişte CHP'ye oy veriyordum, DEM ile iş birliği yaparlarsa oy vermeyeceğim diyor. Bu önemli bir sonuç. Sonuç itibariyle CHP'nin böyle bir sorunu var. Tarihi misyonu var, aslına bakarsanız Türkiye'de siyasetin ve ülkenin birlik ve beraberliği için çok önemli bir rol üstlenebilirdi ancak bu rolü üstlenebilecek bir lider olmadığı gibi böyle bir anlayışın da olmadığını görüyoruz.
CHP'DE RANT KAVGASI
Ana muhalefet partisi, 2023 seçimlerinden sonra değişim dedi ancak temel konularda bir değişiklik yapamadı sadece isimler değişti. Rantlar kim tarafından paylaşılacak asıl mesele ve asıl tartışma bu. Bundan sonraki sürece bakıldığı zaman, yine o şekilde devam edecek gibi duruyor. CHP'deki değişim Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpası sonrası başladı. FETÖ, CHP'ye operasyon yaparak Türkiye'deki siyaseti dizayn etmek istedi. Sonraki süreçlerde de buna göre kendi istedikleri isimleri getirmek istediler. CHP'de istediklerini büyük oranda gerçekleştirdiler.
SİYASETİ BUNLAR DİZAYN EDİYOR
Aslına bakarsanız ana muhalefet partisinin siyasetini dizayn edenler ve iş birliği yaptıkları bu partideki rant ya da menfaat grupları. Büyük oranda siyaseti bunlar dizayn ediyorlar. Menfaat gruplarının belirlediği isimler bir şekilde milletvekillerini belirliyor. İstanbul'da bazı belediye başkanlarının, yüksek yargıda davalarının çözülmesi için Alevi bazı avukatlar aracılığı ile alevi hakimler üzerinden işlerini çözdükleri için bazı isimlerin genel merkeze para bağışı yaparak milletvekili yapıldığı konuşuluyor. Böyle bir partide birileri birilerine gebe kalarak siyaset yaparsa Türkiye'de demokrasi olmaz. Türkiye'de bu insanlar ülke menfaatine işler yapamazlar, çünkü gebe kaldıkları birileri var. Borçlu oldukları birileri var. TBMM'de temsil edilen insanların öncelikle Türk milletine ve partilerine sorumlulukları olması gerekir. Orada başkalarının adamı oluyorlarsa, onlara olan sorumlulukları gerçek misyonlarını ortaya koymalarına engel olur. Daha beter durumu bazı örgütlerin bazı uluslararası grupların kontrolünde olan siyasetçilerin olmuş olması sıkıntılı bir durum.
CHP, İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERİ DEM'E BIRAKACAK
Aldığım bir habere göre Başak Demirtaş bir açıklama yapmıştı. Adaylık için hazırım diye. Partisine çağrıda bulundu. Aslında onun Şişli gibi rahat bir ilçeden seçim kazanarak siyasette bir yerde olma çabası içerisinde olduğunu duyuyoruz. Nitekim Kürt nüfusun yoğun olduğu Esenyurt gibi ilçeler için de duyumlar alıyoruz. Nitekim DEM Parti İstanbul'da aday çıkarmayacak, Ekrem İmamoğlu'na destek verecek. Mersin'de aday çıkarmayacak Vahap Seçer'e destek verecek. Çünkü Vahap Seçer birçok PKK ile iltisaklı ismi belediyede işe aldı ve her konuşmasında HDP'ye dolayısıyla Kandil'e selam çaktı. Böyle bir iş birlikleri var. Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbul Belediyesi'nde işe aldığı PKK ile iltisaklı pek çok isim var.
BAŞARISIZ BAŞKANLAR NEDEN YENİDEN ADAY GÖSTERİLİYOR?
Özlem Çerçioğlu'nun seçildiği seçimde, AK Parti, MHP ve CHP'nin oyları birbirine çok yakındı. Çok ufak bir farkla CHP'li Çerçioğlu seçildi. Daha sonraki süreçte de çeşitli algı operasyonları ile Aydın'da kendisini farklı bir noktaya konumlandırdı. Sonra bunu da devam ettirdi. Başka aktör de çıkmadı. Özgür Özel kendi şehrinde iki kez belediye başkanı adayı olup koltuğu MHP'nin adayına karşı kaybetti. Lütfü Savaş'a bakılırsa, geçmişte ülkücü bir kimliğinin olması ve algıyı iyi yönetmesi belki tercihine sebep olmuş olabilir. AK Parti deprem bölgesindeki tüm belediye başkan adaylarını değiştirdi. CHP'de tepki çeken isimlerin tekrar aday olmasının, bağış yaparak ki başka türlü de değerlendirebilir. İzmir'de, Antalya'da ve birçok ilde bu rakamlar CHP'liler tarafından konuşuluyor. Böyle bir aday belirleme sürecinin işlediğin görüyoruz. Toplum tarafından değerlendirilecektir. Ancak CHP'lilerin bu olaylara çok takıldığını söyleyemeyiz. Onlar için özellikle Kadıköy, Beşiktaş, Şişli gibi ilçelerde AK Parti'nin adayı kim olursa olsun CHP'ye oy vermekten vazgeçmeyecekler.CHP'deki "yerel seçim" skandalında yeni detaylar! Barış Yarkadaş: Böyle parti olur mu? CHP'nin ittifak ortağı DEM'den küstah sözler! Terör örgütü elebaşı Öcalan vurgusu yaparak tehditler savurdu…