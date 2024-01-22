CHP’de rant kavgası! İşte aday kaosunun perde arkası… Seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç

CHP SEÇMENİ, DEM İŞ BİRLİĞİNE NE DİYOR?

CHP'de bir değişim yok. CHP'nin tamamen HDP'leştiği bir süreç var. Ancak Türkiye'nin kurucusu olduğunu iddia eden parti bölücü parti ile iş birliği yapar duruma geldi. Yaptığımız son araştırmalara göre DEM iş birliği neticesinde CHP'lilerin yüzde 15'i geçmişte CHP'ye oy veriyordum, DEM ile iş birliği yaparlarsa oy vermeyeceğim diyor. Bu önemli bir sonuç. Sonuç itibariyle CHP'nin böyle bir sorunu var. Tarihi misyonu var, aslına bakarsanız Türkiye'de siyasetin ve ülkenin birlik ve beraberliği için çok önemli bir rol üstlenebilirdi ancak bu rolü üstlenebilecek bir lider olmadığı gibi böyle bir anlayışın da olmadığını görüyoruz.

CHP'DE RANT KAVGASI

Ana muhalefet partisi, 2023 seçimlerinden sonra değişim dedi ancak temel konularda bir değişiklik yapamadı sadece isimler değişti. Rantlar kim tarafından paylaşılacak asıl mesele ve asıl tartışma bu. Bundan sonraki sürece bakıldığı zaman, yine o şekilde devam edecek gibi duruyor. CHP'deki değişim Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpası sonrası başladı. FETÖ, CHP'ye operasyon yaparak Türkiye'deki siyaseti dizayn etmek istedi. Sonraki süreçlerde de buna göre kendi istedikleri isimleri getirmek istediler. CHP'de istediklerini büyük oranda gerçekleştirdiler.