CHP’nin ittifak ortağı DEM’den küstah sözler! Terör örgütü elebaşı Öcalan vurgusu yaparak tehditler savurdu…

Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HEDEP yani yeni ismi DEM Partisi'yle kol kola girdi. Kurultayda bile terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özgür Özel, eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti. Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öptü ve 'pişman değilim' bile dedi.