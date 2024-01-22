Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
12:21
CHP’nin ittifak ortağı DEM’den küstah sözler! Terör örgütü elebaşı Öcalan vurgusu yaparak tehditler savurdu…
CHP'de genel başkan değişti, ancak partinin misyonunda değişen bir şey olmadı. Özgür Özel, kurultayda terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi, Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp 'Pişman değilim' dedi. Göreve gelir gelmez de DEM yani HEDEP'in kapısına gitti. Seçimlerde ittifak yapmayı talep etti. DEM yetkililerini kırmızı halılarla karşıladı. DEM'le ilan edilen "açık ve şeffaf" görüşme DEM'i öyle bir palazlandırdı ki...Özel'in yol arkadaşı DEM'den peş peşe küstah açıklamalar geldi. DEM Parti/HDP Sözcüsü Ayşegül Doğan; "Türkiye'nin kaderi (Terör örgütü elebaşı) Öcalan'ın konuşmasına bağlı. Öcalan'ın konuşmasından korkuyorlar." şeklindeki sözlerine tepki yağdı.