CHP-DEM Parti ittifakı olmayacak mı? DEM Parti Demirtaş'ın eşini İstanbul'dan aday mı gösterecek? | Video
CHP-DEM Parti ittifakı olmayacak mı? DEM Parti Demirtaş'ın eşini İstanbul'dan aday mı gösterecek? A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş gelişmeleri aktardı...
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