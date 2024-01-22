Video Haber CHP-DEM Parti ittifakı olmayacak mı? DEM Parti Demirtaş'ın eşini İstanbul'dan aday mı gösterecek? | Video
CHP-DEM Parti ittifakı olmayacak mı? DEM Parti Demirtaş'ın eşini İstanbul'dan aday mı gösterecek? | Video

CHP-DEM Parti ittifakı olmayacak mı? DEM Parti Demirtaş'ın eşini İstanbul'dan aday mı gösterecek? | Video

22.01.2024 | 13:46

CHP-DEM Parti ittifakı olmayacak mı? DEM Parti Demirtaş'ın eşini İstanbul'dan aday mı gösterecek? A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş gelişmeleri aktardı...

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