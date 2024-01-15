CHP ile ne konuştular? DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel itiraf etti: "Asıl gündemimiz Öcalan'dı" | Video

DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel, CHP ile yapılan görüşmenin nasıl ihanet dolu olduğunu gözler önüne serdi. Temel, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede asıl konunun 31 Mart yerel seçimler olmadığını itiraf ederek “CHP ile görüşme aslında bir iade-i ziyaretti. Biliyorsunuz Genel Başkanları Özgür Özel, partimizi ziyaret etmişti. Biz de bu çerçevede bir ziyaret gerçekleştirdik. Bugün şüphesiz, Kürt sorunu, Kürt sorununa yönelik CHP’nin ve genel olarak muhalefetin yaklaşımı, tecrite ve tecritin aslında çözüm önündeki engelleyici rolüne dair tartışmalar yürütüldü. Bizim gündemimizde bu vardı. Kayyum siyaseti buna bağlı olarak hukuk dışı uygulamalar, Can Atalay durumu ve içeride olan yüzlerce arkadaşımızın durumunu esas olarak siyasi gündem çerçevesinde yürütüldü. Seçim başlığı ise bu konulardan sadece biriydi” dedi.