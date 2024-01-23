MİT Başkanı Kalın’ın Irak ziyaretinin perde arkası! PKK terör örgütü mücadelesiyle ilgili kararlılık vurgusu



TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK ADIMLAR KONUSU MASAYA YATIRILDI

Görüşmede terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği, DEAŞ ile mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi, bir güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak kalkınma yolu projesi ile Gazze savaşı ve savaşın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları da masada ele alındı.