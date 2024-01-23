Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun gaf yolunda ilerliyor! Art arda iki gaf…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gaflarıyla gündem olan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolunda ilerliyor. Dünkü Tunceli ziyareti sonrasında Pertek feribotuna binen Özel, basın mensuplarının sorularını feribotta cevapladı. Bu konuşmasında, 1973 -1977 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yapan ve 21 Mart 1991 yılında vefat eden Vedat Dalokay'u yad etmek isteyen Özgür Özel büyük bir gafa da imza attı.

KILIÇDAROĞLU'NUN GAF YOLUNDA İLERLİYOR

Sosyal belediyecilik örneği verdiğini ifade ettiği Vedat Dalokay'ı anarken Özel, "Pertek feribotunun üzerinde Pertek'i de arkamıza almışken, Vedat Dalokay'ı anmadan olmaz. Dalokay Pertekli'dir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Ankara'yı Ankara yapan başkent kimliğine büründüren sosyal demokrat belediyecilik anlayışına sahip çok önemli bir isimdir. Çizdiği bir cami şu anda dünyanın en önemli yeni nesil camilerinden bir tanesi olarak Aşkabat'ta bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Oysa Vedat Dalokay'ın sıra dışı mimari eseri, Özel'in dünyaca ünlü dediği cami onun söylediği gibi Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta değil, Pakistan'ın başkenti İslamabad şehrinde bulunuyor.

İKİNCİ GAF İLÇE SAYISI: ELAZIĞ'IN 20 İLÇESİ VARMIŞ

Özel, Aşkabat gafı sonrasında Tunceli'den Elazığ'a geçti. Caminin nerede olduğuna dair gafından sonra Kılıçdaroğlu'nun gaf yolunda ilerlediğini yeni bir gaf yaparak ortaya koydu. Elazığ'daki konuşmasında ilçe sayısı hakkında gaf yapan Özel, "Elazığ'ın 20 ilçesi var" dedi. Oysa Elazığ'ın belde sayısı 9, ilçe sayısının ise 10 olduğu biliniyor.