AK Parti İBB adayı Murat Kurum: "Laf üretmeyecek iş yapacağız"





"HEM İSTANBUL'A ENTEGRE OLACAĞIZ HEM DE KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞAYACAĞIZ"



İstanbul'un bütün Anadolu'yu ve Trakya'yı kucakladığını söyleyen Murat Kurum, "İstanbul Kafkasya'dan Balkanlar'a kadar gönül coğrafyamızdan göç etmiş kardeşlerimize yurt olmuş bir şehrimizdir. Ve bu şehirde hepimiz hemşeriyiz, buraya ait insanlarız. Bu geldiğimiz diyarları unuttuğumuz anlamına gelmez. Her birimiz hem İstanbul'a entegre olacağız hem de kültürümüzü sonuna kadar yaşayacağız" dedi.



"BU ÇEŞİTLİLİK İSTANBUL KÜLTÜRÜNÜ YOK ETMEZ"



İstanbul'un farklı renklerden, tonlardan ve özelliklerden oluştuğunu ve bu ahenkten dolayı kimsenin kınanıp ötekileştirilemeyeceğini belirten Kurum, "Hiç kimse endişe duymasın bu çeşitlilik İstanbul kültürünü yok etmez. Bilakis bu kültürümüzü zenginleştirir ve daha dinamik hale getirir, bereketli yapar" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.