Astrofizikçi Umut Yıldız: Ülkem için NASA’dan ayrıldım

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkarak ülkeyi gururlandırmasının yankıları sürerken, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Umut Yıldız, Türkiye'ye geri dönüş yapmaya karar verdi. 21 yıldır Türkiye dışında görev yapan ve son 10 yılını birçok meslektaşının çalışmak isteyeceği NASA'da geçiren Dr. Umut Yıldız, edindiği birikimleri ülkesine aktarmak için uzay teknolojileri üzerine çalışan bir Türk şirketine transfer oldu. Astrofizikçi Yıldız, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sosyal medya hesabından Umut Yıldız'ın paylaşımına yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Hoş geldiniz" dedi.Dr. Umut Yıldız tweet'inde, "Birkaç ay önce NASA'da 10 yıl çalıştığım için aldığım sertifikayı paylaşmıştım. Her 5 yılda bir sertifika ve pin verirler. Bazı insanlar onu görerek, sanki 10 yıllık transfer süresinin sonuna gelmiş futbolcu muamelesi yapmışlar bana. Hayır, ben süresiz kadrodaydım, hiçbir problemim yoktu, gayet iyi maaşım vardı, fazlasıyla rahattım. Problemimin olmaması problem olmaya başladı, rahat battı, ne yapayım. Türkiye'de de yapacak çok iş var, bir tarafından tutmak istedim" dedi.Paylaşımında "Bir gün NASA'dan ayrılma tweet'i atacağımı düşünmezdim, işte o gün bugünmüş" diyen Yıldız şöyle devam etti: "Kendimi neredeyse doğma büyüme uzay sevdalısı bir insan olarak görürüm ve aklım fikrim hep bir karış uzayda olmuştur. Yıllarca uzay için bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok projede yer aldım. Bunun da son 10 yılı NASA/JPL'de hem astrofizikçi hem derin uzay iletişimi alanlarında geçti. Bana çok katkıları olan müthiş insanlarla tanıştım, kendimi ve çevremi geliştirme fırsatı buldum.": Yurtdışında edindiği deneyimlerini Türkiye'de değerlendirmek ve Türkiye'nin uzay atılımını hep beraberce yaşamak için NASA'dan ayrıldığını belirten Yıldız, "Üniversite bittikten sonra ayrıldığım ülkeme 21 yıl sonra dönmek büyük karar gibi görünse de ben aslında hiç ayrılmamıştım. Ülkemde uzay bilincini daha da artırmak için ya sürekli git-gel yaparak veya online yüzlerce e-/konferanslar vererek yüz binlerce öğrenci ile birebir yazışma, konuşma fırsatı buldum. Küçük de olsa katkım olan binlerce öğrenci motive olup bilimsel veya teknik alanlara yöneldiler. Daha da fazlasını yapmak istiyorum. Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var. Hep beraberce yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara" şeklinde paylaşım yaptı.Umut Yıldız, NASA'ya ait Jet Propulsion Laboratory'de (JPL) derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak 10 yıl çalıştı. Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde lisansını, Hollanda'da Groningen Üniversitesi'nde yüksek lisansını ve Leiden Üniversitesi Gözlemevi'nde de Molekül Astrofiziği alanında doktorasını tamamladı. Herschel Uzay Teleskobu'nu kullanarak yıldız oluşum bölgelerinde su ve oksijen moleküllerinin keşfini yapan takımda yer aldı. Çalışma konuları arasında derin uzay iletişimi, yıldız oluşumu ve büyük veri analizi ile bilgi madenciliği var.Alper Gezeravcı "Ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış. Hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla" mesajıyla Instagram'dan bu pozu paylaştı.