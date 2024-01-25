Altınok'tan Ankaralılara müjde! "Durakta bekleme devrini bitireceğiz"





'MAMAK'A METRO YAPACAĞIZ'

Mamak'a metro yapılması için Büyükşehir Belediyesine 320 milyon euro kredi verildiğini belirten Altınok, "Ulaştırma Bakanımızla konuştuk; 7 kilometre değil, 37 kilometre metroyu da göreve geldikten sonra yapacağız. Hızlı yapacağız, bizde 'Yavaş' yok. 'Ok' gibi. Organize sanayi bölgesi ile ilgili projelerimiz var. Ankara'yı bir sanayi kenti yapacağız. 5 yılda Ankara'da kurulan bir tane sanayi kenti yok. Ankara'da şu an 10 tane sanayi bölgesi olsa tıklım tıklım dolacak ve birçok da yatırım gelecek. Dolayısıyla sanayi projemiz de var. Projelerimizi ilerleyen zamanlarda açıklayacağız" dedi.

Nallıhan'dan Elmadağ'a kadar banliyö hattının uzatılmasıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile çalışmalarda bulunacaklarına işaret eden Altınok, "Ulaştırma Bakanımızla görüştükten sonra hattın uzatılmasıyla ilgili müjdeyi vereceğiz. Yaptıracağımıza inanıyorum" dedi. Altınok, aynı zamanda havaalanı yolu metrosu projesini de hayata geçireceklerini dile getirdi.