Biden kongreye F-16 mektubu yollamıştı... MSB’den flaş açıklama: Asıl yapılması gereken...

Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıda terörle mücadele gündemine ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında bilgi verildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada Son bir haftada 82 teröristin etkisiz hâle getirildiği, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 2.478'e ulaştığı bildirildi. Teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğu ve bu hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğu bildirildi.
MSB kaynakları, teröristler tarafından Suriye sınırından Türkiye'ye yönelik düzenlenen taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık verildiğinin altını çizerek şu açıklamayı yaptı:
Bu saldırılara da gerekli karşılık misliyle verilmektedir. Nitekim, son bir haftada 17 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 56 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece; 01 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 577'ye, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 1.661'e ulaşmıştır.
HUDUT GÜVENLİĞİ
Hudut Güvenliği ile ilgili yapılan açıklamada ise; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 191 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3'ü FETÖ, 1'i PKK/YPG ve 4'ü DEAŞ olmak üzere 8'i terör örgütü mensubudur. 6.430 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 498'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15.153 olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
İKİLİ İLİŞKİLER
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgesel barış ve istikrara katkılarına ilişkin açıklamaların yapıldığı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 23 Ocak'ta Burkina Faso'nun, 24 Ocak'ta ise Avustralya'nın Ankara Büyükelçilerini kabul ettiği, 24 Ocak'ta ise KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı ile bir araya geldiği aktarıldı. Bakan Güler'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin görüşmesine katıldığı da iletildi.
Basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Can Azerbaycan ile bir ve beraber olmaya devam edeceğimizin altını çiziyoruz.
Yine, "29 Ocak Millî Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü" dolayısıyla haklı mücadelelerinde Batı Trakya Türkü soydaşlarımızın yanlarında olduğumuzu belirtiyor, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve saygıyla anıyoruz.
Öte yandan; Gazze'de İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak toplu cezalandırma yoluna gitmesinin çok ciddi bir endişe kaynağı olduğunu; İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel ve küresel barışa yönelik tehditlerin arttığını, çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasının hiç kimsenin çıkarına olmadığını ve Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün görünmediğini bir kez daha vurguluyoruz.
EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.
Bu kapsamda, 22-24 Ocak tarihleri arasında İtalya'da VOLPE BIANCA-2024 Tatbikatı başarıyla icra edilmiştir. Ayrıca; Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Baden-Württemberg fırkateyni ile Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Provence gemisi tarafından Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Fransa Deniz Kuvvetleri fırkateyni Provence ile TCG GEMLİK fırkateynimiz, TCG ÇANAKKALE denizaltımız, TCG BANDIRMA ve TCG TARSUS karakol gemilerimiz ve 2 adet F-16'mız tarafından geçiş eğitimleri icra edilmiştir. Yine, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait LISSUS gemisi tarafından 24-28 Ocak, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait GROMITZ gemisi tarafından ise 30 Ocak-02 Şubat tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri icra edilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan; Birleşik Arap Emirlikleri'nde 23-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen İnsansız Sistemler Fuarı'na Deniz Kuvvetlerimiz tarafından katılım sağlanmakta, Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca ise 27 Ocak-03 Mart tarihleri arasında icra edilecek Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılım planlanmaktadır.
SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle mütemadiyen geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır. Sayın Bakanımız tarafından;
Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle TCG İSTANBUL, TCG DERYA, TCG ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ ve MARLİN İnsansız Deniz Aracı için Yalova'da düzenlenen "Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslim Töreni", Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığınca düzenlenen "Deniz Torpido ve Füze Sistemleri İmza Töreni" ile Konya'daki 56'ncı Fabrika Bakım Müdürlüğünün temel atma törenine katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarda "İnsansız Kara Aracı"nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.
BEDELLİ ASKERLİK
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları bugün itibarıyla (25 Ocak) açıklanacaktır. Sonuçlar e-Devlet kapısından veya askerlik şubelerinden öğrenilebilecektir. Yükümlülerin talep etmesi halinde celp dönemi değişikliklerini e-Devlet kapısından (askerliğim bütünleşik uygulaması) gerçekleştirebilmeleri mümkündür.
Diğer yandan, Ankara'da One Tower Alışveriş Merkezindeki "Mehmetçiğin Kaleminden" isimli kara kalem resim sergimiz 28 Ocak'a kadar açıktır. Sergimize tüm halkımızı bekliyoruz.
Sonuç olarak başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, Terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.
ABD BAŞKANI BİDEN'IN KONGREYE F-16 MEKTUBU
Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları ABD Başkanı Biden'ın kongreye gönderdiği F-16 mektubuna ilişkin bir soruya, "Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz" şeklinde yanıt verdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
F-16 tedariki konusunda; Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın Acil Harekât İhtiyacı kapsamında 40 adet F-16 Blok-70 Tedariki ve 79 uçağa Viper Modernizasyonu için İstek Mektupları (Letter of Request-LOR) ilk olarak 30 Eylül 2021'de, ABD Savunma İşbirliği Ofisi (ODC-T)'ne iletilmiştir. Hâlihazırda her iki projenin Teklif ve Kabul Mektupları için resmî Kongre Onay sürecinin ABD tarafından başlatılması beklenmektedir. ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz.
SÖZLEŞMELİ ER'LERİN ÖZLÜK HAKLARI
Sözleşmeli Er'lerin maaşları ile ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları şunları ifade etti:
Sözleşmeli Er'ler profesyonal görev yapmak üzere istihdam ettiğimiz personelimizdir. Sözleşmeli Er'lik 7 yıl ile sınırlı bir görevi kapsıyor. Son yapılan zammlarla en düşük sözleşmeli er maaşı 34 bin 217 TL'den başlıyor. Görev yaptığı yer ve sınıfına göre 53 bin 957 TL'ye kadar çıkıyor. Görevi değişik sebeplerle bırakan Sözleşmeli Er'lerimize görev yaptıkları süre dikkate alınarak tazminat da ödeniyor. İlk hizmet yılında ayrılanlara 97 bin 628, yedinci hizmet yılı sonunda ayrılanlara ise 966 bin 375 TL tazminat ödemisi yapılıyor. Ayrıca görevi çeşitli nedenlerle bırakan uygun nitelikteki personelin kamuda yeniden istihdam edilebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyonda bulunuluyor."
İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARI
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yakında Deniz Kuvvetleri'nin envanterine yeni insansız deniz araçlarının dahil olacağına dair bir soru üzerine şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün artmakta bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz de her geçen gün kazandığı yeni platform ve yeteneklerle gücüne güç katarak Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi korumaya devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havada yakaladığı İHA/SİHA başarılarını denizde de yakalamak istiyoruz. İnsansız Deniz araçlarının etkin bir şekilde kullanımına yönelik konsept çalışmaları ile farklı kabiliyetlerde insansız deniz araçlarının envantere katılması için çalışmalarımız devam ediyor"
STEADFAST DEFENDER-24 TATBİKATI
NATO'nun yapacağı en büyük tatbikat olarak bilinen Steadfast Defender-24 Tatbikatı ile ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları şu bilgileri paylaştı:
"Tatbikatın amacı; Kolektif savunmaya yönelik müşterek eğitim icra etmek, mütefik birliklerin yığınaklanma ve muharebe yeteneklerini test etmek ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlamaktır. Söz konusu Tatbikat, 22 Ocak-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında iki safhadan ve bir çok alt tatbikattan oluşmaktadır. 1'inci Safha (Atlantik/Norveç) 11 Şubat-14 Mart tarihleri arasında, Müttefik Kuvvetlerin Avrupa'ya stratejik intikali ile kuvvet koruma ve hasar kontrolünün sağlanması maksadıyla gerçekleştirilecek.
2'nci Safha (Doğu Avrupa) ise, 12 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında, Avrupa içinde intikal ile NATO Mukabele Kuvvetlerinin (NMK) Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) Alarm ve Yığınaklanma Tatbikatı olarak icra edilecek. Türkiye bu tatbikatın ikinci safhadaki bazı kısımlarına katılım sağlayacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Özel Kuvvetler Komutanlığımız personelinin iştirak etmesi planlanmıştır.
Tatbikata 31 NATO Müttefiki dışında İsveç, Ukrayna, Japonya ve Avustralya'nın katılması da planlandı. İsveç, NATO Ortak Ülkesi olarak zaten uzun yıllardır bir çok tatbikata katılıyor. Ortak Ülke olarak bu tatbikata da katılacaklar."
ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİNE DAİR İDDİALAR
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Suriye'den birliklerini çekeceğine dair iddialara da "Bu konuda resmi açıklamaları beklemek lazım. Resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Biz savunma ve güvenlik konularında bölgemizdeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.