Biden kongreye F-16 mektubu yollamıştı... MSB’den flaş açıklama: Asıl yapılması gereken...

Basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Can Azerbaycan ile bir ve beraber olmaya devam edeceğimizin altını çiziyoruz.

Yine, "29 Ocak Millî Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü" dolayısıyla haklı mücadelelerinde Batı Trakya Türkü soydaşlarımızın yanlarında olduğumuzu belirtiyor, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Öte yandan; Gazze'de İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak toplu cezalandırma yoluna gitmesinin çok ciddi bir endişe kaynağı olduğunu; İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel ve küresel barışa yönelik tehditlerin arttığını, çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasının hiç kimsenin çıkarına olmadığını ve Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün görünmediğini bir kez daha vurguluyoruz.