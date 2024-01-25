Herkes inancını huzurla yaşayacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün Küçükçekmece'deki Caferi Derneği'ni ziyaret etti. Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve Caferi-Der Başkanı Hasan Babür'ün karşıladığı Kurum, Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi inşaatını inceledi. Kurum yaptığı konuşmada şu önemli mesajleri verdi:İstanbul farklı renklerden, tonlardan ve özelliklerden oluşuyor. Bu ahenkten dolayı kimse kınanıp ötekileştirilemez. Hiç kimse endişe duymasın bu çeşitlilik İstanbul kültürünü yok etmez. Bilakis bu kültürümüzü zenginleştirir ve daha dinamik hale getirir, bereketli yapar. Her birimiz hem İstanbul'a entegre olacağız hem de kültürümüzü sonuna kadar yaşayacağız.İstanbul, dini özgürlüklerin sonuna kadar yaşama esasının olduğu bir şehir. Tersi bir durum İstanbul'u boğar ve şehrimizi yaşanılmaz kılar. Fetihten önce İstanbul baskıcı bir idarenin elinde nefes alamaz hale gelmişti. Ve Fatih Sultan Mehmet şehre girer girmez, herkesin inancını yaşaması konusunda kayıtsız bir özgürlük teminatını halka vermiştir. Bunun üzerine halk Fatih Sultan Mehmet'i bağrına basmış, minnet duymuştur. İşte bu anlayışın mirasçısı olarak diyoruz ki; kimse inancından ve inancını yaşamaktan dolayı kısıtlanamaz. Halkımız inancının gereğini doya doya huzurla, korkusuz bir şekilde yaşamalıdır. Biz bu anlayışla belediyecilik hizmetlerinde herkese eşit davranacak ve adil olacağız.Hepimiz İstanbul'da hayat buluyor, İstanbul'a hayat katıyoruz. Sevincimiz de aynı acılarımız da. Sorunlarımız da aynı dertlerimiz de. Her geçen gün büyüyen İstanbul'da yaşam; bugün gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapılamamasından dolayı giderek zorlaşmaktadır. Bu zorluğu ve zorlukları tecrübemizle, birikimimizle ve sizlerle birlikte aşacağız. Biz laf üretmeyecek iş üreteceğiz. Hizmet anlayışlarında kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bizim derdimiz de, davamız da, işimiz de İstanbul olacak, İstanbulluya hizmet olacak. Herkesin belediyecilik hizmetlerinden eşit yararlanması esasına göre olacak.