Eren Erdem'den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: "CHP tarihinde bir ilk" dedi topa tuttu!

Erdem şunları söyledi:

Hadise şudur; Sayın Genel Başkan kurultayda "adayları önseçim ile belirleyeceğiz" dedi. Hadi yapılmadı. Peki adaylar nasıl belirlenecekti? "Merkez yoklaması." Yani; Genel Merkez ataması…

Edindiğim bilgiye göre; İBB Başkanımız, bazı ilçe belediye başkanlarımızı aramış; "sizinle çalışmayacağız, filanca kişiyle çalışacağız" demiş. Lakin bu aranan ilçelerle ilgili; henüz MYK ve Parti Meclisi kararı yok.

Ayrıca arayan kişi bir "belediye başkanı." Yani kendisini atayan kurul "Parti Meclisi."