SABAH yazdı işçiler hakkını aldı

Bursa'da "İşçilerimize yüzde yüz zam yaptık" diyen CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın, bu zammı sadece 65 kadrolu personele yaptığı, belediye şirketleri üzerinden çalışan 490 işçinin ise yüzde 39 zam alacağı ortaya çıkmıştı. SABAH, bu skandalı "CHP'li başkandan işçiye ayrımcılık" başlığıyla duyurunca, Başkan Türkyılmaz, 490 işçiye de ara zam yapma kararı aldığını açıkladı.Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediye işçilerine yüzde yüz zam yaptıklarını duyurdu. "Artan enflasyon karşısında işçilerimizin haklarını koruyacağız" diyen CHP'li Türkyılmaz, "En düşük işçi maaşımız 35 bin TL oldu" demişti. SABAH, Başkan Türkyılmaz'ın belediyede çalışan sadece 65 kadrolu personele yüzde 100 zam yapıldığını ve belediye şirketi MUD-BEL üzerinden çalışan 490 işçiye ise sadece yüzde 39 zam yapıldığını ortaya çıkarmış ve en düşük maaşın 35 bin TL değil, 22 bin TL'ye çıktığını ortaya koymuştu. Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'li Türkyılmaz'ın yine algı oyununa başvurduğunu gözler önüne seren haberin ardından Türkyılmaz, yeni bir paylaşım yaptı.SABAH'ın haberinin ardından tepki alan CHP'li Başkan Hayri Türkyılmaz, sosyal medya hesabından belediyenin şirket işçileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Türkyılmaz açıklamasında, "MUD-BEL'e bağlı şirket personelimiz için de ara zam kararı aldık. Önümüzdeki günlerde, 6 aylık yapılacak sözleşme ile maaşlarında yeniden iyileştirme yapacağız" dedi.