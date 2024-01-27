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Giriş Tarihi: 27.1.2024 21:49 Son Güncelleme: 27.1.2024 22:05

Muharrem İnce'den Özgür Özel ve CHP'ye salvolar: Bana kumpas kuranları aday yaptılar

CHP ile "İttifak" görüşmeleri olumsuz sonuçlanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yaptığı açıklamalarla CHP yandaşı medyanın yeni hedefi oldu. İnce, CHP'ye ve CHP yandaşı medyaya sert eleştirilerle yanıt verdi. 31 Mart Yerel Seçimleri'ne tek başlarına gireceklerini dile getiren İnce, CHP'nin gençliğindeki partiden bambaşka bir hale geldiğini ifade etti. İnce, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kendisi hakkında yaptığı açıklamaya "Utanmalısınız" diyerek karşılık verdi. İnce ayrıca "Bana kumpas kuranları baş köşede ağırlayıp aday yaptılar" dedi.

Muharrem İnce’den Özgür Özel ve CHP’ye salvolar: Bana kumpas kuranları aday yaptılar

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde "İttifak" görüşmelerinde bulunan CHP ve Memleket Partisi uzlaşamadı. İttifak görüşmeleri sonuçsuz kaldıktan sonra ise her iki taraftan karşılıklı salvolar gelmeye devam ediyor.

CHP'YE: UTANMALISINIZ!

CHP ile köprüleri tamamen atan ve yerel seçimlere Memleket Partisi olarak tek gireceklerini açıklayan Genel Başkan Muharrem İnce, Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimini adeta bombaladı. CHP tarafından kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Muharrem İnce, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kendisi hakkında söylediği sözlere de yanıt verirken "Utanmalısınız" ifadesini kullandı.

"GENÇLİĞİMDEKİ PARTİ GİTMİŞ BAŞKA YAPI GELMİŞ"

CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ortaklığa da tepki gösteren Muharrem İnce, "İttifak yapacak mısınız?" sorusuna "Siyahla beyaz kadar ayrışmışız nasıl beraber olacağız? Gençliğimdeki parti gitmiş başka bir yapı gelmiş" sözleriyle yanıt verdi.

"CHP BANA KUMPAS KURANLARI ADAY YAPTI"
CHP ile yaptığı görüşmelerde bilinmeyenleri de anlatan İnce, "Bana kumpas kuranları aday yaptılar" dedi. Yerel seçimlerde "İstanbul'da koşulsuz destek vereceğiz" açıklamasından neden döndüğü ile ilgili soruya da yanıt veren Muharrem İnce, "Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp, aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bütün bunlar olurken ayıp olmuyor mu?" sözleriyle duruma tepki gösterdi. "Bir ilçe istemişim vermemişler, aferin size aferin" ifadelerini kullanan İnce, "Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz?" diye ekledi.

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Muharrem İnce'den Özgür Özel ve CHP'ye salvolar: Bana kumpas kuranları aday yaptılar
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