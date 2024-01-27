Muharrem İnce’den Özgür Özel ve CHP’ye salvolar: Bana kumpas kuranları aday yaptılar

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde "İttifak" görüşmelerinde bulunan CHP ve Memleket Partisi uzlaşamadı. İttifak görüşmeleri sonuçsuz kaldıktan sonra ise her iki taraftan karşılıklı salvolar gelmeye devam ediyor.
CHP'YE: UTANMALISINIZ!
CHP ile köprüleri tamamen atan ve yerel seçimlere Memleket Partisi olarak tek gireceklerini açıklayan Genel Başkan Muharrem İnce, Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimini adeta bombaladı. CHP tarafından kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Muharrem İnce, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kendisi hakkında söylediği sözlere de yanıt verirken "Utanmalısınız" ifadesini kullandı.
"CHP BANA KUMPAS KURANLARI ADAY YAPTI"
CHP ile yaptığı görüşmelerde bilinmeyenleri de anlatan İnce, "Bana kumpas kuranları aday yaptılar" dedi. Yerel seçimlerde "İstanbul'da koşulsuz destek vereceğiz" açıklamasından neden döndüğü ile ilgili soruya da yanıt veren Muharrem İnce, "Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp, aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bütün bunlar olurken ayıp olmuyor mu?" sözleriyle duruma tepki gösterdi. "Bir ilçe istemişim vermemişler, aferin size aferin" ifadelerini kullanan İnce, "Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz?" diye ekledi.