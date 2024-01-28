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Giriş Tarihi: 28.1.2024 22:19 Son Güncelleme: 28.1.2024 22:19

Bakan Uraloğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Uraloğlu'nun açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı ile ilgili de bilgiler vermesi bekleniyor.

Bakan Uraloğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar!

İstanbul Havalimanı'nı kent merkeziyle buluşturan metro son durağa ulaştı. Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı'nın açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesinde A Haber canlı yayında merak edilen tüm soruları yanıtlıyor.

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı'nın açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Bakan Uraloğlu A Haber'deki açıklamalarından satır başları...

Bize artık yer üstü yetmiyor. Büyükşehir için birazcık daha yerin altına inmeye ihtiyacımız var.

Gayrettepe-Kağıthane metro hattının açılışını yarın Başkan Erdoğan yapacak.

Hedefimiz metro gitmeyen ilçe bırakmamak.

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Bakan Uraloğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar!
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