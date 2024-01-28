Bakan Uraloğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu'nun açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı ile ilgili de son durumu aktardı.