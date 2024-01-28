İmamoğlu, ‘Sizinle çalışmayacağız’ dedi

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 40 yıldır üyesi olduğu partisinden ayrıldığını bildirdi ve istifasının aday olup olmaması ile ilgilisinin bulunmadığını kaydetti. İlgezdi, "CHP'de bir kıyım hareketi yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor. Partide çok açık şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor" dedi. CHP'de yaşanan istifa depremine ilişkin en çarpıcı çıkış ise CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den geldi. Bir TV kanalındaki canlı yayına bağlanan Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı telefonla arayıp, 'Biz sizinle çalışmak istemiyoruz' dediğini kaydederek, "CHP'nin 100 yıllık tarihinde görülmemiş şeyler bunlar" dedi.Eren Erdem sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeleri dile getirdi: "Kurultayda falanca kişi Kılıçdaroğlu'nu destekledi diyerek tüm anketlerde, temayüllerde birinci çıktığı halde adaylaştırılmıyorsa bunun adı tasfiyedir. CHP'nin tüzüğüne göre önseçim yapılmıyorsa, adayları PM belirler. İstanbul'da, nasıl oluyor da henüz PM kararı yokken, İBB Başkanı, ilçe belediye başkanlarını arayıp, 'yeni dönemde sizinle değil, X kişiyle çalışacağız' diyor. Üstelik, bu isimlerden PM üyelerinin bir kısmının haberi bile yok...."