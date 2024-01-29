31 Mart’ta hizmet belediyeciliği yükselecek

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı toplantıda konuştu:Eğitimde, sağlıkta, sanayide, teknolojide, tarımda, kültür ve sanatta, şehircilikte, çevrede ve diğer alanlarda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri Eskişehir yakından biliyor. Belediyecilikte de benzer atılım dönemini, 31 Mart'tan itibaren Eskişehir'imizde başlatacağız. Ülkemizin şehirlerinin tamamını gerçek belediyecilikle tanıştırma arzumuz var.Gözü de, gönlü de, aklı da başka yerlerde olanların şehirlerimize ve insanlarımıza verecek hizmetleri olmadığını son dönemde hep birlikte gördük ve yaşadık. Türkiye Yüzyılı vizyonun sahibi bir ülkenin şehirleri ancak bu vasıftaki belediye başkanlarıyla yönetildiği takdirde geleceğe hazırlanabilir. Belediye başkanlılarımızın hep yanında yer alacağız.81 vilayetimizin tamamının 21'inci Yüzyılın lider ülkesi Türkiye hedefine inandığını, kilitlendiği biliyoruz. Bize düşen gören bu potansiyeli harekete geçirmek, bu gücün doğru istikamete odaklanmasını sağlamaktır. Bunun için Türkiye'nin dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyor, emperyalist hesapların ürünü tüm oyunlardan, senaryolarından uzak duruyoruz. Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek.Dün 2023 hedefleri demiştik, bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bizden sonraki nesilde çok daha iddialı bir vizyonla milletimizi çok daha ileriye taşıyacak. Önümüzdeki asrı Türkiye asrı, Türk asrı yapma kararlığı, azmi, gayreti ve heyecanıyla bu vizyona sarılıyoruz.AK Parti ve Cumhur İttifak'ı olarak Eskişehir'de büyükşehri ve ilçeleriyle destan yazacağımız bir seçim geçireceğimize inanıyorum. Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren, kaynak ve enerji israf ettiren, şov, ajans, ideolojik dayatma milletinin ortak değerini istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğin yükseldiği sembolü olacak. Eskişehir, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin öncülüğünü yapacak.taziEskişehir'eye ziyaretinde bulundu. hızlı treni kim getirdi? Eskişehir'in bütün yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimin imzası var? Bütün otoyollar, otobanlar kimle inşa edildi? Altyapısıyla, üst yapısıyla kim bunları yaptı, AK Parti. Şimdi bundan sonra bir tarafı maalesef çorak ama bir tarafında da hem merkezi yönetim hem belediye ele ele verdiği zaman Eskişehir'imiz yeniden ihya olur, ayağa kalkar. Hedefimiz yine sandıktan birinci çıkmak.7 Ocak'ta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'n duyuran Cumhur İttifakı dün Eskişehir'in ilçe adaylarını açıkladı. 8 ilçede AK Partili, 4 ilçede MHP'li 1 ilçede ise BBPli isimler yarışacak.CHP'NİNve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Dertleri kendi iktidar alanlarını korumak. Bu gerçeği itiraf edemedikleri için her siyasi partinin hakkı olan seçimlere katılma iradesine dahi tahammül edemeyen bir çırpınış içindeler. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka kimseye tahammülü olmayan zihniyete büründü. Gerçi partisinde kimsenin kendisini takmadığını anlaşılıyor ama o bize höykürerek bu zaafını gizleyebileceğini sanıyor.Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki, şehirlerimizin de ülkemizin de kaybedecek bırakın 5 yılı, tek bir günü bile yokt. Kaybettiğimiz her anın sadece kendimize değil, asıl evlatlarımızın geleceğine yüklenen devasa maliyetleri olacağını biliyoruz. Türkiye'ye bu kötülüğü Cumhuriyet tarihi boyunca defalarca yaptılar. Tek parti devrinde ülkeyi içe kapar atak bu kötülüğü yaptılar. Ardı ardına yaşadığımız darbelere ülkeyi gerileterek bu kötülüğü yaptılar. Siyasi istikrarsızlık, sosyal ve ideolojik gerilim, ekonomik kriz kısır döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Terör örgütlerini başımıza musallat ederek sınırlarımız boyunca sürekli bizi rahatsız ederek bu kötülüğü yaptılar. Bugün de fırsat bulsalar tüm bu felaketler zincirini boynumuza dolayacaklar. Hükümete geldiğimiz günden beri ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımları yanında işte bu hain tuzaklarla da mücadele ettik. Sadece son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka bir ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan oluştu. Milletimizle omuz omuza, kol kola, yürek yüreğe vererek oynan tüm tuzakları bozduk.