HDP/DEM Eş Genel Başkanı Hatimoğulları’ndan skandal sözler! Öldürülen teröristlere selam gönderdi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP/DEM Parti'de yaşanan skandallar bitmiyor. Her fırsatta terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük çağrısı yapan DEM Parti üyeleri bu kez de öldürülen teröristler için alçakça ifadeler kullandı.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE SELAM GÖNDERDİ
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç, partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. Daha önce de TSK'ya iftira atan, Öcalan'ın özgür kalması gerektiğini söyleyen Hatimoğlulları bu kez öldürülen teröristlere selam gönderdi.
TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A SELAM
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın geçtiğimiz aylarda, partisinin Kadın Meclisi toplantısında yaptığı konuşma terör örgütü ile ortaklığını bir kez daha kanıtlamıştı. Özgür Özel'in ittifak kurmak için yoğun çaba harcadığı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam yollamış ve, "Sayın Öcalan için hapishanelerde açlık grevleri devam ediyor. Onların başlatmış olduğu onurlu nöbeti selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
CHP'Lİ İBB'YE AİT MÜZE GAZHANE'DE TERÖR PROPAGANDASI
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hain terör saldırısı sonucu şehit düşen 9 kahraman askerimizin toprağa verildiği gün, terör örgütü propagandasına ev sahipliği yapmıştı.
CHP'li İBB'ye ait Müze Gazhane'de terör propangandası yapıldı | Video
İBB'ye ait Müze Gazhane'de düzenlenen sözde etkinlikte konuşan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istemiş, etkisiz hale getirilen teröristler için ise "üzgün" olduğunu ima eden ifadeler kullanmıştı. Teröristbaşının hapiste tutulmasını "hukuksuzluk" olarak niteleyecek kadar ileri giden Kaya, "Orta Doğu coğrafyasına barışı getirecek en önemli aktör Öcalan'dır." demişti.
CHP-DEM'DEN 2028'E İTTİFAK
DEM Parti ve CHP genel başkanları arasında yapılan görüşmelerde 2028'e kadar diyaloğun 'üst düzeyde sürmesi' konusunda mutabakata varıldı, terör örgütünün belini kıran kayyumlar konusunda ise 'ortak hareket etme' kararı çıktı. DEM Parti'nin özellikle 31 Mart yerel seçimleri sonrası olası kayyum atamalarına karşı Özel'den tam destek sözü aldığı bildirildi.