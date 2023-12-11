HDP’li Tülay Hatimoğulları Oruç’tan TSK’ya küstah iftira! Türkiye’yi katil İsrail güçleri bir tuttu

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan HDP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, konuşma yaptı.
HDP'li Tülay Hatimoğulları Oruç'tan TSK'ya küstah iftira
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI: ALÇAK İFTİRA
HDP'li Tülay Hatimoğulları Oruç, konuşmasında skandal ifadeler kullandı. Türkiye'nın sınır ötesinde terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlardan rahatsız olan HDP'li Oruç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Sivilleri öldürüp, hastaneleri bombaladığını" öne sürdü.
İHA VE SİHALAR'DAN RAHATSIZ OLDU
"Kuzey ve Doğu Suriye'de her yer paramparça ediliyor." diyen HDP Eş Başkanı, "İHA'larla SİHA'larla suikastlar düzenleniyor, bunu kabul etmiyoruz" dedi.