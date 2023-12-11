HDP'li Tülay Hatimoğulları Oruç'tan TSK'ya küstah iftira
HDP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, terör örgütü PKK'nın adeta sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçak iftiralarda bulundu. TSK'nın sivilleri vurduğu yalanını ortaya atan HDP'li Oruç, İsrail'İn zulmü ile Türkiye'yi bir tuttu.
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