Murat Kurum: İstanbul’da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak

Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

85 milyon vatandaşımızı saygıyla selamlıyorum. Bugün İstanbul yeni bir ulaşım hamlesi ile buluşuyor. Bu dev yatırımlarla Türkiye daha da hızlanıyor. Kağıthane-Gayrettepe metro hattının İstanbul'da yapılacak pek çok projeye örnek olmasını diliyorum.

Adaylığımızın ilk gününden itibaren yollara düştük. Planlarımızı yaptık. Kıymetli bakanımızla birlikte İstanbulluların bizde ne beklediğini okuduk. İstanbul'un her alanda kayıp yaşadığı 5 yılı hep birlikte telafi edeceğiz.