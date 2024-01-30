Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! AK Parti Kongre Merkezi hizmete alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan AK Parti Kongre Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan burada vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yeni binamız, giriş çıkışlardan kongre salonuna, her alanda engelsiz olarak tasarlandı.

Burada yapacağımız hizmetlerle, kongre merkezimizin hakkını vermeye gayret edeceğiz. Davamızı daha fazla insanımıza anlatacağız. AK Parti Kongre Merkezimizin partimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Kuruluşundan bugüne kadar partimizin farklı kademelerinde görev almış, partimize gönül almış kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bugüne kadar destek ve duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum. 31 Mart seçimlerinde inşallah tekrar sandıklardan gümbür gümbür çıkarak yolumuza devam etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin.