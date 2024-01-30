Video Haber Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! AK Parti Kongre Merkezi hizmete alındı | Video
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! AK Parti Kongre Merkezi hizmete alındı | Video

Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! AK Parti Kongre Merkezi hizmete alındı | Video

30.01.2024 | 11:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan, AK Parti Kongre Merkezi'nin açılışına katıldı.

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