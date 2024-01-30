Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! AK Parti Kongre Merkezi hizmete alındı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan, AK Parti Kongre Merkezi'nin açılışına katıldı.
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