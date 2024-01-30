CHP İzmir’de tepkiler çığ gibi Başkan Oran’dan kritik açıklama: Bağımsız aday mı olacak?

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday gösterilmemesine sert tepki verdi.

SİYASETİN YAZI DA VAR KIŞI DA...

Yerel bir siteye açıklamalarda bulunan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, aday gösterilmemesiyle ilgili olarak, "Siyasetin bir cilvesi. Siyasetin yazı da var, kışı da. Önemli olan, kışın ayakta durmaktır. Zamanı gelince gerçekler anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

BÖYLE BİR KARAR ALMIŞ DEĞİLİM

Bağımsız aday olarak seçime gireceği konuşulan Ekrem Oran, "Bu iddialar doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bağımsız olarak seçime girmek gibi bir karar almış değilim. Bu konuda nasıl bir karar veririm, bilemiyorum. Bu soruya şimdilik cevap vermek istemiyorum."

BEN DE KONAK'TAN ADAY OLABİLİRMİŞİM!

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli'nin Çeşme'den aday gösterilmesini şu sözlerle değerlendirdi: "Ben Lal Denizli'yi Urla aday adayı diye biliyordum, meğer Çeşme adayıymış! Urla'dan aday adayıyken Çeşme'den aday olunabiliyormuş! Benim Çeşme Belediye Başkan aday adayıyken, Karşıyaka'ya başkan adayı olmam gibi bir şey. Babası Mustafa Denizli Çeşmeli ya. Kendisi Çeşme'de oturmadığı halde o nedenle aday gösterilmiş. Ben de Konak'ta doğdum, büyüdüm, Alsancak'ta yaşadım. Ben de pekala Çeşme Belediye başkan adayıyken Konak'tan aday olabilirmişim!"

EKREM ORAN TARAFTARLARI DESTEK EYLEMİ HAZIRLIĞINDA

Ankara'da bulunan Belediye Başkanı Ekrem Oran için yarın görkemli bir karşılama töreni gerçekleştireceği öğrenildi. Ekrem Oran taraftarlarının da bu karara çok tepkili olduğu, karşılama töreninin eyleme dönüşeceği konuşuluyor.

İLÇE ÖRGÜTÜNDEN 'YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK' MESAJI

Öte yandan CHP PM'de belediye başkan adayı olarak Uygar Yıldırım'ın açıklandığı Çiğli'de yeni bir gelişme yaşandı. Dün akşam partililerin ilçe başkanlığı önünde yaptığı tepki eyleminin ardından CHP İlçe Örgütü, üyelerine dikkat çeken bir toplu mesaj attı. Mesajda "Değerli Üyelerimiz, Çiğli Belediye Başkan Adayı için Perşembe ya da Cuma günü yapılacak Parti Meclisinde karar verilecektir. Bilgilerinize sunarız" denildi. Diğer yandan parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Çiğli'de oluşan durum üzerine alınan kararın yeniden değerlendireceği ve Perşembe günü yapılacak olan son MYK ve PM toplantılarında Çiğli adayının değişebileceği öne sürüldü.

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