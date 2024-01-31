CHP’nin İstanbul ittifakı darmadağın

Yerel seçimler öncesi CHP'nin İstanbul'da adaylık yarışı giderek kızışıyor. 2019 seçimlerinde İstanbul İttifakı adı altında sandığa giden muhalefet, bu defa dağınık bir görüntü çiziyor.Şu ana kadar Mevcut CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak 4 parti adayını açıkladı.İstanbul'da AK Parti Murat Kurum'u, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi Birol Aydın'ı, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu'nu aday gösterirken, Memleket Partisi için de Mehmet Sevigen ismi öne çıktı.14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden Demokrat Parti İstanbul Milletvekili seçilen Cemal Enginyurt'un İBB başkan adayı olmak istediği biliniyor.