Cumhur İttifakı Turgut Altınok'tan "Kira öder gibi ev sahibi yapacağız" sözü!

"4,5 YILDIR BUZ PATENİNİ AÇAMADI"

Altınok, Ankara için verilen sözlerin tutulmadığını da hatırlatarak, "31 Martta ışıkları yakacağız gerisini de biz yapacağız. Her mahalleye bir kreş sözü vardı, yapılan toplam 20 kreş var. Ankara'ya hızlı ok gibi adam lazım. 4,5 yıldır tadilatını yapıp buz patenini açamadı. Hayvan barınağı yapamadı. Ne sanat ne kültür kaldı. Bu şehri canlandıracağız." ifadelerini kullandı.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ YAPACAĞIMIZ BİNLERCE KONUT YAPACAĞIZ

GİMAT'ın Kahramankazan'daki yeni yerleşkesinin altyapısını ve üstyapısını yapacaklarını söyleyen Altınok, "GİMAT'ın yeni yerleşim yerinin altyapısı ve üstyapısını yapacağız. Büyükşehirde asgari ücretten az maaş alan personel var. İşten kimseyi çıkarmayacağız kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız tam aksine maaşlara zam yapacağız. Kira öder gibi ev sahibi yapacağımız binlerce konut yapacağız. Yapacağım dediğimi yapmazsam bana söyleyin. Hangi partiye mensup olursak olalım Ankara'ya hizmet etmek lazım." diyerek birçok alanda hizmet edeceklerinin mesajını verdi.