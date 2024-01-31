AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok, dev projesini açıkladı: Sanayi başkenti Ankara olacak

31 Mart Yerel Seçimleri'ne hazırlanan Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Turgut Altınok, Ankaralılara peş peşe müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Ankara Sanayi Odası'na (ASO) yaptığı ziyarette konuşan Altınok, yapacakları projelerden söz etti.
Ankara Sanayi Odası Ocak ayı meclis toplantısına katılan Altınok, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle görüştü.
"HAVAALANI METRO PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"
Havaalanı metro projesini hayata geçireceklerini de dile getiren Altınok şöyle konuştu:
"Havalananı yolu yapacağız inşallah. Projemiz de var. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Ulaştırma Bakanımızla konuştuk. Yani biz yapacağız dedik mi yaparız, onu da söyleyeyim. Öyle seçimden seçime değil. Hiçbir mazeret yok. Hiçbir mazeret olmayacak. Sadece havalanı yolu metrobüsü değil. Tabii işçimiz Altındağ'dan Mamak'tan ya da diyelim Keçiören'den çıktı, belki bir buçuk iki saatte Organize sanayi bölgelerine gidiyor. Gerek Macunköy olabilir, Sincan olabilir. Dönüşte de bir buçuk iki saatte evine gidiyor. 'İnsanca yaşam, insanca hayat' diyoruz. İnsanımız çok değerli. Yani işçilerimiz olmasa bu üretimler olmaz. Onları rahatlatacağız inşallah. Mamak Metro'muz var. Altındağ Metrosu var. Havalimanı Metromuz, geliyoruz Etlik Şehir Hastanesi, ovacık oradan Keçiören aksları var, oradan bizim Kuyubaşı istasyonu var. Dolayısıyla havaalanı dâhil bütün ringleri yapacağız. Dünyanın birçok başkentine baktığımız zaman hatta yani ekonomik veya hayat standartlarına baktığımız zaman bizden ekonomik ve hayat standardı az olan ülkelerin mutlaka başkentlerinde havalimanında metro vardır. Yani beş yılımız yine yoktur yeraltı treni. Nasip olursa bunları konuştuk. Hızlıca bu metro hatların ihalesini yapacağız."
"SANAYİ BAŞKENTİ ANKARA OLACAK"
Altınok ASO'da yaptığı açıklamada, "Şimdi vakit Ankara vakti. Başkent'imizin vaktidir. Şimdi yani nasıl bir başkent olsun? Bu başkenti hepimiz tabii üzerimize düşen sorumluluklarla hep beraber gerçekleştireceğiz. Biz hazırız buna. Tecrübelerimizle hazırız, projelerimizde hazırız. Sanayi başkenti Ankara olacak, sonra ticaret, kentsel dönüşüm. Sosyal projeler, Sanayinin başkenti, sosyal projeler ticaretin tarımın sporun başkenti. Tabii sizler ülkenin kalkınmasına ciddi katkılar veriyorsunuz, destekler veriyorsunuz. Yani çok çalışıyorsunuz pek az da tatil yapıyorsunuz. Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, ekonomisine ciddi katkılar veriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.
"ANKARA TİCARET VE SANAYİDE ZAYIF KALDI"
Ankara'nın ticaret noktasında istenilen düzeyde olmadığının altını çizen Altınok, "Türkiye'ye baktığınız zaman Ankara'da kaç tane organize sanayi bölgesi var, azız ve zayıfız. Projelerimizde şu var. Ankara'da sanayi bölgelerimizi çoğaltacağız. Yani biz bu şehrin tabii gelişmesi başkentimizin gelişmesi aslında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomisinin de gelişmesi. Belediyeci birlikte üç şey var. Tabii finansman yönetim, kaynak yönetimi, proje yönetim ve insan yönetimi.
Bu projeleri yapmak için kaynaklar lazım. Ankara'da 13 tane değil de 33 tane organize sanayi bölgesi olsaydı, şu an Ankara Büyükşehir Belediyemizin bütçesi 2024 yılında yüz milyar civarında. Ne oldu bu bütçe? 200 milyar olurdu, 250 milyar olurdu, 300 milyar olurdu. Tabii ticaretin gelişmesi de var. Sadece ben sanayi bölgelerini söylüyorum.
Çünkü büyükşehirlerin en önemli gelir kaynakları, kalemleri, ilde toplanan vergilerin yüzde 5'i her ay Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilir. Ayrıca ilçe belediyelerin İller Bankasından aldığı paylarının yüzde 45'i de yine her ay Büyükşehir Belediyesi'ne gider. Ama en büyük kaynak nedir? Yüzde 5 vergiden aldığı kaynaktır. Dolayısıyla Ankara'mız gerek sanayide gerek ticarette hak ettiği yerde değildir." diye konuştu.
SEYİT ARDIÇ: YENİ OSB'LERE İHTİYAÇ VAR
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara'dan dünya metropollerine düzenlenecek uçuşlar Anadolu'yu dünyaya bağlayacaktır. 4. Büyük başkentiz. Havalimanı metro hattına bağlı olmayan fuar alanı olmayan nadir başkentlerden birisi. 32 yıldır milli maç oynanmayan başken olabilir mi? Kentleşmenin tüm unsurlarıyla ele alınması gerekiyor. Ankara sanayisinin gelişmesi. İçin limanlara demiryolu taşımacılığının bağlanması gerekiyor. Yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyaç var.