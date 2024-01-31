AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok, dev projesini açıkladı: Sanayi başkenti Ankara olacak

31 Mart Yerel Seçimleri'ne hazırlanan Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Turgut Altınok, Ankaralılara peş peşe müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Ankara Sanayi Odası'na (ASO) yaptığı ziyarette konuşan Altınok, yapacakları projelerden söz etti.

Ankara Sanayi Odası Ocak ayı meclis toplantısına katılan Altınok, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle görüştü.

"HAVAALANI METRO PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Havaalanı metro projesini hayata geçireceklerini de dile getiren Altınok şöyle konuştu:

"Havalananı yolu yapacağız inşallah. Projemiz de var. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Ulaştırma Bakanımızla konuştuk. Yani biz yapacağız dedik mi yaparız, onu da söyleyeyim. Öyle seçimden seçime değil. Hiçbir mazeret yok. Hiçbir mazeret olmayacak. Sadece havalanı yolu metrobüsü değil. Tabii işçimiz Altındağ'dan Mamak'tan ya da diyelim Keçiören'den çıktı, belki bir buçuk iki saatte Organize sanayi bölgelerine gidiyor. Gerek Macunköy olabilir, Sincan olabilir. Dönüşte de bir buçuk iki saatte evine gidiyor. 'İnsanca yaşam, insanca hayat' diyoruz. İnsanımız çok değerli. Yani işçilerimiz olmasa bu üretimler olmaz. Onları rahatlatacağız inşallah. Mamak Metro'muz var. Altındağ Metrosu var. Havalimanı Metromuz, geliyoruz Etlik Şehir Hastanesi, ovacık oradan Keçiören aksları var, oradan bizim Kuyubaşı istasyonu var. Dolayısıyla havaalanı dâhil bütün ringleri yapacağız. Dünyanın birçok başkentine baktığımız zaman hatta yani ekonomik veya hayat standartlarına baktığımız zaman bizden ekonomik ve hayat standardı az olan ülkelerin mutlaka başkentlerinde havalimanında metro vardır. Yani beş yılımız yine yoktur yeraltı treni. Nasip olursa bunları konuştuk. Hızlıca bu metro hatların ihalesini yapacağız."