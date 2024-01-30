Turgut Altınok'tan Ankaragücü'ne müjde: "Her türlü desteği vereceğiz" diyerek duyurdu

"ULUSLARARASI TURNUVALAR, MAÇLAR ANKARA'YA GELECEK"

Keçiören'de spor federasyonları için başlattığı tesis yapımı ve federasyonlara teslim edilmesi konusundaki çalışmalarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı süresince de devam ettireceğini dile getiren Altınok, "Federasyonlarımıza binalarını yapacağız, spor tesisleri yapacağız, kampüslerini yapacağız. Bütün spor branşlarında Ankara'mızı sporun Merkezi yapacağız. Uluslararası maçlar turnuvalar Ankara'ya gelecek. 19 Mayıs Stadı'mızın inşaatı da bitiyor. Milli maçlar da Ankara'da oynanacak. Ankara'yı bir sporun başkenti yapacağız. Biz Keçiören'de birçok spor tesisi yaptık. Şu anda 11 tane kapalı Spor salonu yapıyoruz. Etlik'teki olimpik yüzme havuzumuzun hala Türkiye'de bir örneği yok. Hiçbir Büyükşehir Belediyesinde böyle bir tesis yok. Oradan birçok şampiyon çıktı. Yüzmeden, birçok dereceler aldık. Binlerce sporcu yetiştirdik. Halı sahalar bizde ücretsiz çocuklarımıza ve gençlerimize. Spora birçok spor branş branşlarına yatırım yaptık." diye konuştu.