Turgut Altınok'tan Ankaragücü'ne müjde: "Her türlü desteği vereceğiz" diyerek duyurdu

"AMATÖR SPOR KULÜPLERİMİZ İÇİN SAHALAR YAPACAĞIZ"

Ankara'daki amatör spor kulüplerine de tesis desteği vereceğini de söyleyen Altınok, "Ankara'da şu an Amatör spor kulüplerimizin maalesef sahaları yoktur. Nereyi bulurlarsa orada oynuyorlar. 19 Mayıs Stadı'nda vardı yıkıldı biliyorsunuz. Amatör spor kulüplerimize de güzel sahalar yapacağız. Aynı zamanda her kulübümüze orada bir yer vereceğiz. Her türlü desteği vereceğiz. Çocuklarımızı hep hem spora yönlendireceğiz hem de birçok branşta ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştireceğiz." İfadelerini kullandı.