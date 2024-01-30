Turgut Altınok'tan Ankaragücü'ne müjde: "Her türlü desteği vereceğiz" diyerek duyurdu

Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Ahmet Fethan Baykoç, Murat Alparslan, AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Ülkü Efe Demirhan ve AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak ile birlikte Ankaragücü'nün Beştepe'deki tesislerine ziyarette bulundu.
ANKARAGÜCÜ'NE TESİS MÜJDESİ
Spora ve sporculara yönelik yatırımların çoğalacağını belirten Altınok, "Ankaragücü'müze, Gençlerbirliği takımımıza ve Keçiörengücü'müze ve amatör spor kulüplerimize her türlü desteği vereceğiz. Bir spor şehri bir spor kenti olacak Ankara. Ankaragücü'müze bir spor tesisi yapıyoruz. İnşallah yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Onun dışında her türlü desteği vereceğiz. Süper Lig'de Ankara'mızın takımına Ankaralıların sahip çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
"ULUSLARARASI TURNUVALAR, MAÇLAR ANKARA'YA GELECEK"
Keçiören'de spor federasyonları için başlattığı tesis yapımı ve federasyonlara teslim edilmesi konusundaki çalışmalarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı süresince de devam ettireceğini dile getiren Altınok, "Federasyonlarımıza binalarını yapacağız, spor tesisleri yapacağız, kampüslerini yapacağız. Bütün spor branşlarında Ankara'mızı sporun Merkezi yapacağız. Uluslararası maçlar turnuvalar Ankara'ya gelecek. 19 Mayıs Stadı'mızın inşaatı da bitiyor. Milli maçlar da Ankara'da oynanacak. Ankara'yı bir sporun başkenti yapacağız. Biz Keçiören'de birçok spor tesisi yaptık. Şu anda 11 tane kapalı Spor salonu yapıyoruz. Etlik'teki olimpik yüzme havuzumuzun hala Türkiye'de bir örneği yok. Hiçbir Büyükşehir Belediyesinde böyle bir tesis yok. Oradan birçok şampiyon çıktı. Yüzmeden, birçok dereceler aldık. Binlerce sporcu yetiştirdik. Halı sahalar bizde ücretsiz çocuklarımıza ve gençlerimize. Spora birçok spor branş branşlarına yatırım yaptık." diye konuştu.
"AMATÖR SPOR KULÜPLERİMİZ İÇİN SAHALAR YAPACAĞIZ"
Ankara'daki amatör spor kulüplerine de tesis desteği vereceğini de söyleyen Altınok, "Ankara'da şu an Amatör spor kulüplerimizin maalesef sahaları yoktur. Nereyi bulurlarsa orada oynuyorlar. 19 Mayıs Stadı'nda vardı yıkıldı biliyorsunuz. Amatör spor kulüplerimize de güzel sahalar yapacağız. Aynı zamanda her kulübümüze orada bir yer vereceğiz. Her türlü desteği vereceğiz. Çocuklarımızı hep hem spora yönlendireceğiz hem de birçok branşta ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştireceğiz." İfadelerini kullandı.
İSMAİL MERT FIRAT: EN ZOR GÜNÜMÜZDE YANIMIZDALARDI
Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, "Turgut Başkanımız, Hakan Başkanımız, milletvekillerimiz kulübümüzü onurlandırdılar. En zor günümüzde de yine yanımızdalardı. Kendilerine minnet duyuyoruz. Desteklerini esirgemeyeceklerini söylediler, bizleri onure ettiler, çok teşekkür ediyorum." dedi.
EMRE BELÖZOĞLU: BAŞKANIMIZIN SPORA DESTEĞİNİ DUYMUŞTUK
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Sayın başkanımıza, sayın vekillerimize hoş geldiniz diyorum. İsmail Başkanımın da dediği gibi en zor günümüzde yanımız da olmuşlardı. Biz Ankara'yı çok sevdik. İstanbul Beykoz'da Başkanımızın spor ve sporcuya yaptığı desteği duymuştuk. Çok anlamlı buluyorum. Bizim de amacımız Ankara'ya Ankaragücüne en iyi şekilde hizmet etmek. Değerli büyüklerimizin de bize desteğiyle kulübümüzü inşallah yukarılara yere taşıyacağız." İfadelerini kullandı.
HAKAN HAN ÖZCAN: BÜTÜN TEŞKİLATIMIZDA DESTEK VERECEĞİZ
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Allah'a şükürler olsun. Bugün işte buradayız. Yuvamızdayız. Kulübümüzdeyiz. Allah razı olsun. Kulüp başkanımız, kulüp yöneticilerimiz bizi ağırladılar. Emre Hocam'ın zaten olması gençlere, gençlerimize ümit veriyor. İnşallah kulüp başkanımız da, efsane başkanımız da zaten ki ortada. Sporcularımıza, amatör kulüplerimize vermiş olduğu destekler ortada. İnşallah 31 Mart'tan sonra da biz şu anda vatandaşımızın oylarına talibiz. İnşallah da başkanımız seçildikten sonra el birliğiyle bütün mercilerimizle bütün teşkilatımızla da inşallah hizmet etmeye çalışacağız beraber." dedi.