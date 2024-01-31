‘Devletimiz 10 ayda evleri teslim etti’

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Hassa Sapanözü ve Altınözü Babatorun Mahallesi'nde evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzedeler köy evlerinde yaşamlarını mutlu bir şekilde sürüyor. Oturdukları bina ağır hasar aldığı için eşi ve 4 çocuğuyla birlikte kendi istekleriyle çadırda yaşayan Ayşe Koca (32), "Kura çekiminde adımız çıktığı an sabahı beklemedik.







Gece eşyalarımızı toplayıp yeni evimize taşındık. Bize 1 yılda teslim edileceğini söylediklerinde hiç inanmamıştım ama 10 ayda sıcak yuvamıza kavuştuk. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Devletimiz 8 yıl önce kızımın hayatını kurtarmıştı. Şimdi de yuvamı yaptık" dedi.





SEVİNÇLERİ GÖZLERİNDEN OKUNDU



Hatay'ın Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi'nde kendilerine ait müstakil evleri depremde ağır hasar gören Mustafa- Ayşe Koca çifti, çocukları Zeliha (14), Mehmet Can (12), Nurcan (11) ve Mert Yusuf (11) ile birlikte çadırda yaşamaya başladı. Çadırın büyük olması nedeniyle Koca ailesi konteyner da kalmak istemedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı zaman kaybetmeden depremzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için gece gündüz çalıştı. Rekor bir sürede yapılan birer katlı köy evlerinin anahtarları kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi. Yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan depremzedelerin sevinçleri gözlerinden okundu.





ÖNCE KIZIMI KURTARDI ŞİMDİ EV VERDİ



Kura çekiminde adlarının okunmasıyla büyük sevinç yaşayan Koca ailesi hiç zaman kaybetmeden 3+1 evlerine yerleşti. 2016 yılında lösemi hastası olan kızına diğer kızı Nurcan'dan ilik nakil edildiğini, devletin o zaman da yanlarında olduğunu anlatan anne Ayşe Koca, "Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Kızımın tedavisiyle yakından ilgilenildi. Yavrumun özel hastanedeki tedavi masraflarını karşıladı. Yaşadığımız depremden sonra devletimizin bizi sokakta bırakmayacağını biliyorduk.







Cumhurbaşkanımız 1 yıl sonra evlerimize kavuşacağımızı söyledi. 1 yılda teslim edeceğine inanmadık. Çünkü çok büyük bir deprem yaşadık. Evlerimiz er ya da geç teslim edileceğini biliyorduk ama 10 ay gibi kısa sürede olacağını hiç tahmin etmemiştik. Kura çekimi geç saatlere kadar devam etti. Adımız çıkınca sevinçten havalara uçtuk. Çocuklarım uyuyordu sabahı beklemedim hepsini kaldırdım eşyalarımı toplayıp yeni evimize taşındık. Özellikle çocuklarımıza parkı yapılmasını istiyoruz. Çok mutluyuz" dedi.





"CUMHURBAŞKANIMIZI KAHVEYE BEKLİYORUZ"



Dört çocuğuyla birlikte yeni yuvalarında yaşamlarını sürdüren depremzede Söylemez ailesi de çok mutlu. Deprem de müstakil evleri ağır hasar alan Zahide - Yakup Söylemez çifti de çocukları Gamze (18), Bedriye (15), Yağmur (13), Ali (4) 3+1 evlerinde yerleşti. Yeni yuvalarına "Hayırlı olsuna" gelen misafirlerine kahve yapan Zahide Söylemez'in en büyük hayalinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a kahve ikramında bulunmak olduğunu söyledi.



SABAH objektifine çocuklarıyla birlikte balkondan el sallayan Zahide Söylemez, "Allah Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun. Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. İçinde bir takım eksiklerimiz var ama onlar da en kısa zamanda tamamlanacak. Önemli olan bir sıcak yuvaya kavuşmaktı. Çocuklarımla yuvamızda çok mutluyuz" şeklinde konuştu.