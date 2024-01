Gerçek belediyecilikle 100 yıllık planlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" adı altında hazırlanan AK Parti'nin yerel seçim beyannamesinde 7'den 70'e herkesi ilgilendiren oldukça dikkat çekici başlıklar yer alıyor. 150 sayfalık beyanname, 'AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu', 'Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik', 'Dirençli Şehirler', 'Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre', 'Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri', 'Huzurlu ve Toplumsal Yapı İçin Duyarlı Sosyal Belediyecilik', 'Kültür Üreten Şehirler', 'Hizmet ve Eser Belediyeciliği' olmak üzere 8 bölümden oluşuyor. Manifestoda, yeni bir kentsel dönüşüm seferberliğinden 100 yıllık şehir planlamalarına, kadın, genç, çocuk ve yaşlılara özel kapsamlı projelere kadar birçok hedef bulunuyor. AK Parti'nin manifestonun teması olarak kullandığı gerçek belediyecilik, "Üretken", "Adil", "Erişilebilir", "Vizyoner", "Şefkatli", "Sürdürülebilir", "Yenilikçi", "Kalkınmacı", "Çağdaş", "Güçlü", "Kapsayıcı", "Dinamik" ve "Vatansever Belediyecilik" olmak üzere 13 ilke etrafında şekillendirildi. İşte beyannamede öne çıkan bazı başlıklar ve projeler:Akıllı şehir çözümlerini vatandaşların deneyimleyebileceği, iyileştirilmesine katkı sunacağı bir yönetişim aracı olarak yaşayan laboratuvarları kuruluyor. Şehirlere ait büyük veriyi, veri madenciliği ve yapay zekâ sistemleri ile analiz edip yerel yönetimlerde karar verme ve politika yapma süreçlerinin kalitesi yükseltilecek.Çocukların daha güvenli ortamlarda ve daha fazla oyun odaklı sosyalleşmelerini sağlamak için "Çocuk Sokağı" ve "Çocuk Köyü" modelleri geliştirilip yaygınlaştırılacak. Meslekler oyunlaştırarak öğretilecek "Hayata Hazırlık Atölyeleri"nin geliştirilmesi ve çocukluklara yönelik sağlıklı beslenme programlarının yürütülmesi plan dahilinde.Belediyelerbünyesindeki itfaiye ve zabıtanın hizmet kalitesi iyileştirilecek. Afetle mücadelede itfaiye ve zabıta hizmetlerinden daha etkili ve koordineli bir şekilde yararlanılacak. YÖKYerel Yönetimler işbirliğinde itfaiye birimlerinin yeni nesil risklere karşı hazırlığını artıracak "İtfaiye Akademileri" kurulacak.Sokaklarda artan sahipsiz köpeklerin neden olduğu toplumsal ve çevresel sorunlar kapsamında yeni dönemde, hayvanların hem toplumsal yaşama olumsuz etkilerini azaltmak hem de diğer hayvanlara ve çevreye zarar vermesini önlemek için kapsamlı bir eylem programı hayata geçirilecek. Kanuni ve idari düzenlemelerin etkinliğini artırmayı, ihtiyaç gerektiren hususlar için yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.Komşuşehirler arasındaki bağlantılar güçlendirilecek. Her şehir, ekonomik potansiyeli olan alanlarıyla coğrafi, ekonomik ve sosyal açıdan bütünleşik olduğu komşu iller ile değerlendirilecek, bir şehirde önde olan ekonomik sektörlerin komşu şehirlerde tekrarlanması yerine, birbirini bütünleyecek şekilde kümelenmesi sağlanacak.İhtiyaç sahiplerinin talep odaklı değil, arz odaklı belirlenmesini sağlamak amacıyla saha çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zekâ uygulamaları kullanılarak "Sosyal Doku Haritaları" oluşturulacak.Şehir tarımı uygulamaları kapsamında şehir çeperlerinde ve yakın kırsalda genç çiftçiler desteklenecek. Şehir genelinde köylere ve tarımsal işletmelere yönelik destekler de arttırılacak. Şehirlerin su potansiyeli ve toprak yapısı gibi değişkenleri dikkate alarak merkezi idarenin tarımda planlı üretim politikalarını tamamlayıcı adımlar atılacak. Ziraat fakültesi mezunları başta olmak üzere genç çiftçiler desteklenecek.Şehirlerdekimillet bahçeleri başta olmak üzere çeşitli ekolojik koridorlar, mahalle ölçeğindeki parklar, mesire alanlarıyla kentsel yeşil alan varlığı artırılacak. Şehirlerin insanı, doğayı, doğanın içerisindeki tüm canlıları "Yaşatan Şehirler" olarak tasarlanacak. Buna göre şehirler, enerjisini temiz ve yenilenebilir kaynaklardan sağlayan, iklim değişikliği etkilerine, doğal afetlere karşı risklerini bilen ve yöneten, su başta olmak üzere doğal kaynakları verimli kullanan hale gelecek.Engellileri ürettikleri ürünleri sergilemeleri ve pazarlamalarına destek olmak için "Engelsiz Satış Merkezleri" ve "Çevrim İçi Pazaryeri" uygulamaları geliştirilecek.EV kadınlarının belediyeler tarafından düzenlenen kurslara katılımını teşvik ederek ev kadınlarının geleneksel-yöresel ürün üretiminde rol almaları sağlanacak. Turizm, ticaret, insan ve şehirlerin kazanımı sağlanacak.Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarını, daha sistematik ve sürekli hale getirerek yeni bir "Kentsel Dönüşüm Seferberliği" başlatılacak. Dirençli şehirlerin inşası için "Yerelde Yeni Yaşam" projesi ile daha yaşanabilir ve müreffeh şehirler inşa edilecek. Planlı şehirleşme ve güvenli konut üretimi meselesi, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla milli bir sorun olarak değerlendirerek dirençli şehirler inşa edecek, mevcut şehirlerİ dirençli kılacak adımlar atılacak.Kentsel dönüşümün, şehir sakinleri ve konut sahiplerinin katıldığı demokratik bir süreç içerisinde yürütülmesi ve sosyoekonomik, kültürel ve fiziki boyutlarıyla ele alınmasını ilke edinilecek. Kentsel dönüşüm, şehirlerin kimliklerini koruyan ve pekiştiren, ayırt edici niteliklerini belirgin hale getiren, yeniden inşa ve ihya faaliyeti olarak yürütülecek. 5, 25, 50 ve 100 yıllık perspektifle şehir planlamaları güncellenecek. Her şehrin potansiyel gelişim ve değişim istikametini dikkate alan, makro yatırım perspektifleri belirlenecek.Yapayzekâ, büyük veri, açık veri, robotik teknolojiler, nesnelerin interneti, insansız hava araçları, dijital ikiz gibi yeni nesil teknolojileri belediye hizmetlerine dahil ederek hizmet kalitesi yükseltilecek. "E-Demokrasi Platformu" ile elektronik oylama, çevrim içi müzakere ve e-katılım yöntemleri yaygınlaştırılacak.Gençlerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek amacıyla dijital eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve robotik kodlama, yapay zekâ, siber güvenlik, veri analitiği, yazılım gibi alanlarda eğitim veren "Mahalle Gençlik Atölyeleri"ni geliştirip yaygınlaştırılacak.Sanayive ticari olarak gelişmiş olan illerde "Yaşlı Yaşam Şehirleri" kurarak hem çalışma hayatının aksamasının önüne geçilmesi hem de yaşlı bireylerinin sosyal hayatlarının devam etmesi üzerinde durulacak.kültür ve sanat hizmetleri de ön plana çıkartılacak. Bu kapsamda "her şehre özel" kültürel yol haritaları oluşturulacak. Şehirlerde sürdürülebilir kalkınma için mahalleler, semtler, ilçeler ve illerin sahip oldukları kültürel kaynaklarla uyumlu şekilde planlanması sağlanacak.