Adayı parti binasına sokmadılar… Karaburun’da isyan!

Bugün Karşıyaka ilçe örgütünden tanıdığı bazı partililerle birlikte Karaburun'a giden Nurşen Balcı ilçede kötü bir sürprizle karşılaştı. Balcı ve beraberindekileri CHP İlçe Binası önünde protesto gösterisi yapan partililer karşıladı.

İlçe binasının girişinde 'ithal aday istemiyoruz' pankartı açan partililer, ellerindeki kırmızı kartları CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı'ya gösterip 'istifa et' çağrısında bulundu. Tepkiler karşısında ne yapacağını şaşıran Balcı, ilçe binasına arka kapıdan girmek zorunda kaldı. Balcı'yı CHP Karaburun ilçe binasında ilçe başkanı Erdal Subaşı ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Parti binasında ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 1 saatlik bir toplantı yapan Balcı daha sonra ilçeden ayrıldı.

KARABURUN KARIŞTI

31 Mart Yerel Seçimleri için İzmir adaylarını belirleyen CHP'de Güzelbahçe, Çiğli, Çeşme derken Karaburun da aday krizi patlak verdi. Karaburun aday olarak ilan edilen Nurşen Balcı'ya gerek partinin ilçe örgütünden gerekse de mevcut belediye başkanı İlkay Girgin Erdoğan'dan tepkiler geldi. İlçe Örgütü yöneticileri kararın hemen ardından Ankara'da parti yetkilileri ile temas kurmuş ve Balcı'nın adaylığını Cuma günü yapılacak MYK ve PM toplantılarında yeniden ele alınarak geri çekilmesini talep etmişlerdi.

İTHAL ADAY İSTEMİYORUZ PROTESTOSU

Diğer yandan eski belediye başkanlarından Serdar Yasa'nın bağımsız olarak seçime gireceği bilgisi kulislere yansımıştı. Bugün Karaburun'daki aday krizi yeni bir boyut kazandı. İlçe Örgütü'nü ziyaret etmek isteyen Nurşen Balcı, ilçe başkanlığının bulunduğu bina girişinde partililerin protestosu ile karşılaştı. Bina önünde "İthal aday istemiyoruz" sloganı atan partililer Balcı'ya yanlarında getirdikleri kırmızı kartları gösterdi.

ARKA KAPIDAN GİRMEK ZORUNDA KALDI

Yaşanan şok gelişme sonrası büyük şok yaşayan Balcı parti binasına ön kapıdan giriş yapamayınca binanın altındaki kahvehaneye yöneldi. Kahvehaneye girip arka kapıdan ilçe başkanlığının bulunduğu kata çıkan Balcı'yı ilçe Başkanı Erdal Subaşı ve bir grup partili karşıladı.

İKİNCİ ŞOKU İLÇE BAŞKANIN AÇIKLAMASI İLE YAŞADI

Edinilen bilgiye göre ilçe başkanlığında kısa bir konuşma yapan Balcı ikinci şoku ilçe başkanı Erdal Subaşı'nın sözleri ile yaşadı. Balcı'ya önce hoş geldiniz diyen Subaşı, iddiaya göre ithal adaya kendisinin de karşı olduğunu belirtip: "Karaburun halkı yabancı adaya oy vermez. Bu durumda Karaburun'da seçimi alamayız." Dedi. Karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşıran Balcı ilçe başkanı Subaşı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaklaşık 1 saat süren bir toplantı yaptı. Ardından da beraberindekilerle ilçe binasından çıkış yaptı. Girişte olduğu gibi çıkışta da partililerin protestosu ile karşılaşan Balcı aracına binerek ilçeyi terk etti. Çıkış esnasında bazı partililerin Balcı'nın arabasını yumrukladığı istifaya davet ettiği öne sürüldü. Şimdi tüm gözler CHP Genel Merkezine çevrildi. Karaburun adayının değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu oldu.