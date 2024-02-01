Adıyaman küllerinden doğuyor

Tüm Türkiye gibi Adıyaman da depremin şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Geçen 12 ayın ardından şehir, küllerinden doğmaya çabalıyor. Şehirde enkazların neredeyse tamamı kaldırılırken, yeni konutlar inşa ediliyor, hasarlı yapılar onarılıyor. Felaket sonrası şehir dışına göç eden halk, Adıyaman'a dönerken esnaf ise uzun süre kapalı kalan kepenklerini bir bir açıyor. Onların çabası Adıyaman'ı yaşayan bir şehir haline getiriyor.





DEPREMZEDE BELEDİYE



Şehrin sadece yaşayan sakinleri değil Adıyaman Belediyesi de adeta bir depremzede olarak vatandaşlarına hizmet sumaya devam ediyor. Büyük felaket sırasında belediye binası yerle bir oldu, 35 personeli hayatını kaybetti, onlarca aracı kullanılamaz hale geldi. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise 200'e yakın akrabasını depremde kaybetti.





"DOĞALGAZ HATTINDAKİ SİSTEM YANGINI ÖNLEDİ"



Başkan Kılınç asrın felaketinin üzerinden geçen bir yılın ardından süreçle ilgili SABAH gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Süleyman Kılınç; "Bizim deprem sırasında en büyük artılarımızdan birisi doğalgazın otomatik olarak kesilmesi ve daha önceden buradaki doğalgaz firmasının hattaki gazı boşaltmaya yarayan sisteminin olmasıydı. O sayede diğer illerdeki gibi bizde yangın meydana gelmedi. Bunun yanı sıra ilk işimiz kesilen suları tekrar vermek oldu. Hijyen olmadığı zaman salgın hastalık başlar. Hamdolsun kısa bir süre suyu kısım kısım şebekeye verdik" ifadelerini kullandı.





"KÖY EVLERİ YERİNDE DÖNÜŞÜYOR"



Kardeş belediyelerimizin verdiği destekler ile altyapımızı kullanılabilir hale getirdik diyen Başkan Kılınç; "Önce çadırlara ardından konteyner kentlere yer teminleri yaptık. Daha sonra ise çarşılarımızı kurduk. Şehir merkezimizde 22 bin 500 konut inşaatına başlandı. Köy evlerinin büyük çoğunluğu yerinde dönüştürülmeyi planlandı. 118 bine yakın insanımız konteyner kentlerde yaşıyor.





"ŞEHRİN ALTYAPISI SİLBAŞTAN YAPILIYOR"



Biz altyapı için depremden önce bir ihale yapmıştık aldığımız hibe ile süreç şimdi başladı altyapımız komple değişecek diyen Başkan; "Hem depremden etkilenen altyapımız, hem de zaten eski olan altyapımız tamamen yenileniyor" dedi.







"BELEDİYE 35 PERSONELİNİ KAYBETTİ"



Deprem esnasında ben 200'e yakın akrabamı kaybettim diyen başkan Kılınç; "İlk bir hafta on gün kadar bir refleks olarak çalıştım, neyi nasıl yapacağımızı düşünmekten cenazelere gitmek çok sonra nasip oldu. Yani belediye personelimizden akrabalarını annesini, babasını evladını kaybedenler oldu biz söylememize rağmen birçoğu akrabalarını defnedip, işe yardıma geldiler. 35 personelimiz hayatını kaybetti bir destek olsun diye onların birinci dereceden yakınlarını işe aldık" dedi.





TARİHİ KONAKLAR RESTORE EDİLİYOR



Adıyaman tarihi anlamda önemli bir şehrimiz diyen başka Kılınç; "3 tane tescilli tarihi yapımız vardı onlarda hasarlar oluştu. Talatın Konağı, Keleş Konağı gibi hepsinin restorasyonuna başladık. Ulu camimiz ise vakfılar üzerinden onarımı yapılacak" dedi.





280 BİN AİLE SOSYAL MARKETLERDEN YARARLANDI



Belediye olarak açmış olduğumuz sosyal marketlerimiz var ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız orada randevu sistemi ile gelip ihtiyaçlarını karşılayabiliyor diyen Kılınç; "Şimdiye kadar 280 bin aile bu marketlerden yararlandı" dedi.