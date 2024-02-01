Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi'ndeki seçim çalışmaları sırasında DİSK üyesi bir belediye işçisi ile sohbet etti. Dağ, seçimi kazanmaları durumunda kimsenin işten atılmayacağını söyledi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir adayı Hamza Dağ: Kimseyi işten çıkarmayacağız!

TARIM FUARINDA İNCELEMELER

Öte yandan Hamza Dağ; İzmir'in ekonomik potansiyelini ortaya çıkararak kentin Türkiye geneli büyümeye olan katkısını artırmaya çalışacaklarını belirtti.

Fuarİzmir'de 30 Ocak'ta kapılarını açan AGROEXPO Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Tavukçuluk Fuarı'nı ziyaret eden Dağ, stantları gezerek katılımcı ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Buradaki konuşmasında tarım fuarının artık dünya çapında iddialı konuma gelmesi için çaba göstereceklerini belirten Dağ, tarımda hükümetin sağladığı desteklere ek olarak İzmirli çiftçiler için ilave destek projeleri açıklayacaklarını aktardı.

Kenti çevreleyen tarım havzalarındaki ekonomik büyüklüğü artırmaya odaklanacaklarını söyleyen Dağ, şöyle konuştu:

"İzmir'in potansiyelinin altında olduğunu biliyoruz. Biz eğer ekonomik olarak İzmir'in potansiyelini ortaya çıkartırsak bugün Türkiye genelinde çeyrek büyümelerini 0,5 ile 1 puan daha da arttırma imkanımız var. Şehir ekonomisine, tarıma, diğer ekonomik alanlara bu şekilde bakıyoruz.

Cari açık bizim için önemli çözülmesi gereken sorunlardan biri. Bunu savunma sanayisinde büyük oranda aştık. İlaç sanayisinde de aşma noktasında adımlar atıyoruz. Şimdi tarımda da özellikle gezdiğimiz stantlarda yerli ve milli ürünleri ve tohumu gördük. Bunlar bir şeylerin teşvik edilmesi ve birtakım ekosistemin oluşturulmasıyla olan şeyler. Bunu nasıl tüm Türkiye'ye yaymışsak İzmir'de de artmasını sağlayacak çalışmaları yapacağız."